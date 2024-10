Affare low cost, l’Inter piomba sulla stella della Serie B

Un’idea per gennaio che può far felice Simone Inzaghi: stella dalla Serie B, pronto un addio per arrivare al grande colpo

Il campo sta dando le risposte che Inzaghi si aspettava dopo la seconda stella ed il mercato estivo. L’Inter è in piena corsa, tra Scudetto e Champions League. Ma per arrivarci servirà fare attenzione ben lontano dal rettangolo verde. Marotta ha in mente un grande colpo, direttamente dal campionato cadetto.

Gennaio si avvicina ed è pronto a portare con sé novità rilevanti per quel che concerne il calciomercato nerazzurro. La rosa di Inzaghi presenta alcune lacune potenzialmente ‘pericolose’, in vista dell’immediato futuro. Se a centrocampo il tecnico di Piacenza ha riscoperto Piotr Zielinski, un’arma in più dai qui ai prossimi mesi, tra difesa e attacco qualcosa sta andando non propriamente nella direzione giusta.

Rispetto ad un anno fa la retroguardia incassa decisamente più gol: dopo una stagione l’età di alcuni leader è avanzata e soprattutto i tanti infortuni accumulati negli ultimi tempi hanno complicato non poco i piani di Simone Inzaghi.

In avanti è tutto molto, troppo chiaro. Ad agosto Marko Arnautovic sembrava in rampa di lancio per dire addio al club campione d’Italia in carica ma in assenza di proposte concrete, l’austriaco è rimasto dov’è. Discorso praticamente identico per Correa. Ma l’argentino, nelle prime settimane del 2025, potrebbe essere decisivo per quello che sarebbe un grandissimo colpo in entrata.

Dalla Serie B all’Inter: ecco l’attaccante

Joaquin Correa, in scadenza a giugno, potrebbe finire per fare le valigie con sei mesi d’anticipo. È questo l’auspicio che la dirigenza di Viale della Liberazione starebbe coltivando, per andare ad attingere dalla Serie B. Proprio così, un grandissimo colpo in attacco direttamente dal campionato cadetto.

Si parla ovviamente di Domenico Berardi, 30enne che già nel recente passato è stato accostato ai colori nerazzurri. L’attaccante della Nazionale azzurra è rimasto in B con il suo Sassuolo anche a causa del lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi: adesso, però, si è ripreso alla grande e l’Inter potrebbe effettivamente provare a puntarvi. Già nel mese di gennaio, se le cose per Correa prendessero la direzione giusta.

Con l’ex Lazio lontano da Appiano Gentile, vi sarebbe margine per fare un’offerta al Sassuolo. Si parla di 8-10 milioni di euro per il cartellino del classe ’94: una proposta che otterrebbe il via libera dall’Ad Carnevali. 3 gare giocate da Berardi in Serie B con 3 assist vincenti per i compagni: il suo contratto scadrà nell’estate del 2027 ma mai come ora il futuro dell’ala di Cariati potrebbe essere lontano da Sassuolo. L’opzione nerazzurra è destinata a scaldarsi già a gennaio.