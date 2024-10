Ufficiale il cambio in panchina: corsa finita per Inzaghi

È un Simone Inzaghi che divide i tifosi dell’Inter dopo il pareggio con la Juventus. Intanto ci sono novità molto importanti sul suo futuro

Simone Inzaghi è uno dei tecnici molto apprezzati a livello europeo. Nonostante un pareggio con la Juventus che ha diviso in due la tifoseria nerazzurra (non sono mancate le critiche nei confronti del piacentino), il suo lavoro con il club meneghino e in precedenza con la Lazio non sta assolutamente passando inosservato. Sono diversi i club che lo hanno messo nel mirino anche per il futuro.

Le idee del tecnico comunque sono molto chiare. Inzaghi non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter visto che ha anche rinnovato il contratto da poco. Naturalmente molto dipenderà sia dalla volontà dello stesso club oltre che dai programmi futuri. E nelle scorse ore sono arrivate delle novità molto importanti proprio sul futuro del tecnico piacentino, che a questo punto sembra essere ormai decisivo.

Simone Inzaghi ha fatto della programmazione e della continuità i suoi punti di forza. In questa stagione forse non è partito come si aspettava, ma il Napoli non è così distante e il sogno Scudetto è assolutamente vivo. Nonostante un inizio di stagione non perfetto, il lavoro del piacentino continua ad essere molto apprezzato dai club stranieri tanto da essere stato accostato con forza ad una squadra nei giorni scorsi.

Inter: deciso il futuro di Inzaghi, le ultime

Il Manchester United avrebbe fatto un pensiero a Simone Inzaghi per sostituire ten Hag, ma la pista del tecnico piacentino non è mai realmente decollata. Da parte dell’allenatore nerazzurro nessuna apertura a lasciare l’Inter da subito e così i Red Devils hanno deciso di andare con forza su un altro tecnico. Xavi è in pole position per la prossima stagione, tanto che c’è già stato un incontro a Barcellona per capire la fattibilità dell’operazione.

Il passo indietro del club inglese avvicina la permanenza di Simone Inzaghi all’Inter. Il rinnovo del contratto firmato ad inizio stagione sembra confermare la volontà delle parti di proseguire insieme. Naturalmente, come sempre avviene nel calcio, il giudice supremo è il campo e solamente al termine dell’annata sapremo se davvero si continuerà oppure no. L’intenzione, come detto, è quella, ma molto dipenderà dai risultati che saranno ottenuti in Serie A e in Champions League.