Inzaghi e l’addio all’Inter, cambia tutto: blitz in città del top club

Novità importanti sul futuro di Simone Inzaghi. Il top club ha effettuato un blitz in città con l’obiettivo di chiudere l’accordo. I dettagli

Mentre Simone Inzaghi continua a pensare solamente al campo, il suo futuro resta al centro di diverse voci. Il lavoro del tecnico nerazzurro in questi anni non è assolutamente passato inosservato e sono diverse le squadre che lo hanno messo nel mirino senza, però, mai affondare il colpo. Nelle ultime settimane si è parlato tanto della possibilità di un suo addio entro la fine della stagione per iniziare una avventura diversa.

E ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi. Un top club sembra avere scelto ormai il suo futuro allenatore tanto da essere andanti in città per incontrarlo. La trattativa potrebbe prendere quota nelle prossime settimane e non è da escludere che si possa arrivare ad un accordo nel giro di davvero poco tempo.

Simone Inzaghi non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire all’Inter. Una intenzione confermata dal rinnovo firmato poco prima di iniziare la stagione. Questo, però, non ha fermato le voci su un suo possibile addio al club. Una squadra lo aveva messo in cima alla lista e avuto anche dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Futuro Inzaghi: cambia tutto, l’annuncio a sorpresa

Ora la pista Manchester United sembra però essersi definitivamente raffreddata per Simone Inzaghi. Stando alle informazioni che arrivano dal Daily Mail, nei giorni scorsi alcuni dirigenti dei Red Devils sarebbero andati a Barcellona per incontrare Xavi e offrirgli la panchina del club inglese.

Nessuna chiusura dal tecnico spagnolo, ma disponibilità solo a partire dal termine della stagione. Per questo motivo sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un traghettatore come van Nistelrooy, ex bandiera dello United e attuale vice di ten Hag, fino al termine della stagione e poi l’approdo dell’iberico.

Una ipotesi che toglierebbe definitivamente dai giochi Simone Inzaghi. Per il tecnico piacentino crescono le possibilità di una permanenza all’Inter anche la prossima stagione. La sua volontà è molto chiara, ma al termine della stagione non è da escludere un incontro con la società per capire se proseguire insieme oppure no. L’intenzione da entrambe le parti è quella e difficilmente ci sarà una separazione. Poi nel calcio nulla è da escludere…