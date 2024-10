Il Derby d’Italia si sposta sul mercato: l’Inter vuole toglierlo alla Juve

Un derby infinito quello tra Juventus e Inter: occhio al mercato, Marotta è pronto a scipparlo ai bianconeri

Una delle necessità che per l’immediato futuro accomuna Inter e Juventus è senz’altro quella di rinforzare la difesa. Da un lato i nerazzurri che a giugno attueranno una vera e propria rivoluzione.

Francesco Acerbi si avvia spedito verso l’addio a parametro zero: il centrale ex Lazio, 37 anni il prossimo febbraio, difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Discorso praticamente identico per de Vrij, impiegato meno da Inzaghi rispetto al passatso e pure lui più vicino a svincolarsi in estate che a rimanere prolungando.

In casa bianconera, invece, il nodo cruciale riguarda la sostituzione di Gleison Bremer. Il brasiliano, operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si spera possa tornare a disposizione a giugno 2025 in vista del Mondiale per club.

Prima è praticamente impossibile. Ecco perché uno degli obiettivi di mercato di Cristiano Giuntoli per la difesa sembrerebbe essere diventato una pista bollente anche per la dirigenza nerazzurra. L’ennesimo Derby d’Italia, stavolta lontano dal rettangolo verde, che potrebbe infiammare la rivalità tra Inter e Juventus.

Inter-Juve, lo prende Marotta: difensore da urlo

La difesa al centro di una battaglia di mercato, l’ennesima, tra Juventus e Inter. Occhi in Serie A dove uno dei difensori più apprezzati in questo scorcio di stagione è già stato messo nel mirino da Giuntoli subito dopo il ko di Bremer. Si parla in questo caso di Ardian Ismajli.

Se la retroguardia dell’Empoli è tra le meno battute della Serie A è anche merito del 28enne nazionale albanese, il cui contratto con la società toscana scadrà il 30 giugno 2025. Un’occasione unica, magari già a gennaio, con un piccolo conguaglio a sei mesi dalla scadenza che potrebbe convincere l’Empoli a lasciarlo partire.

Si parla, però, soprattutto di giugno a zero. In questo momento l’Inter si è mossa concretamente per Ismajli. Al Tardini, in occasione di Parma-Empoli, alcuni scout nerazzurri erano presenti per assistere alla prestazione del classe ’96.

Oltre al solito Bernabé del Parma, che piace tantissimo alla dirigenza di Viale della Liberazione, il focus è stato soprattutto su Ismajli. Centrale bravo nella marcatura e nell’impostazione della manovra dal basso, ha praticamente sempre giocato quest’anno: con D’Aversa in panchina 9 presenze e 810′ in campo. Potrebbe quindi essere lui uno dei primi colpi del 2025 per Simone Inzaghi che attende con ansia un nuovo centrale. Ismajli guadagna circa 700mila euro all’anno: un ottimo affare, dunque, anche dal punto di vista economico.