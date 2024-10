15 milioni per il vice Thuram: l’Inter pesca in Serie A

L’Inter a caccia del vice Thuram, è già bollente una pista per il prossimo giugno: 15 milioni, Marotta pesca in Serie A

Thuram è stato il migliore in campo per l’Inter del derby d’Italia con la Juventus. Assist ed una prestazione positiva del francese, fin qui spremuto da Inzaghi. Ecco perché il francese nella fase clou della stagione rischierà di ritrovarsi col fiato corto.

Certo, in estate è arrivato Mehdi Taremi a zero dopo l’addio al Porto anche se l’iraniano non è sembrato ancora perfettamente integrato negli schemi di Inzaghi. L’attacco resta un rebus per la dirigenza dell’Inter, soprattutto per il futuro. Lautaro Martinez rimane inamovibile, come anche Thuram che pure è corteggiatissimo da diversi top club: PSG in primis.

Ad ogni modo il figlio d’arte, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà dov’è. Dietro c’è il vuoto. In attesa dell’esplosione di Taremi, sono virtualmente già fuori dal progetto nerazzurro sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa.

La coperta per Inzaghi, nel reparto avanzato, rischia di essere clamorosamente corta. Ecco perché da qui alla prossima estate la caccia ad un vice Thuram rimane un passo fondamentale da compiere per mantenere competitivo il gruppo nerazzurro tanto in Italia quanto in campo internazionale.

Marotta si sta già muovendo scandagliando il mercato alla ricerca di un profilo ritenuto ideale dal punto di vista tattico e compatibile con i dettami di Oaktree, che spinge per l’approdo di calciatori giovani, di talento, futuribili.

Vice Thuram, ecco il bomber del futuro: Inter show

A tal proposito la sorpresa potrebbe arrivare direttamente della Serie A che, come spesso accade, propone sorprese assai gradite per le big. La dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe già messo gli occhi sul gioiello del Parma, Ange-Yoan Bonny.

21 anni, nazionale francese come Thuram e per certi versi attaccante simile a l’ex Borussia Monchengladbach. Bonny è arrivato in Italia dallo Chateauroux nel 2021 ed al primo anno in Serie A, agli ordini di Pecchia, sta mostrando qualità e numeri che lasciano ben sperare per il futuro.

3 reti e 1 assist in 10 presenze, nonostante il pesante rigore sbagliato contro l’Empoli domenica scorsa. Un attaccante giovane, di talento, con uno stipendio di appena 420mila euro netti a stagione. L’Inter potrebbe farsi avanti, in estate, con una proposta decisamente allettante per la dirigenza gialloblù.

15 milioni di euro per il cartellino del classe 2003 che lo scorso gennaio ha rinnovato fino al 2027 con la società emiliana. Un’opzione che resta lì, in attesa di mosse ufficiali da parte dei vertici nerazzurri. Intanto gli scout di casa Inter lo hanno messo nel mirino, così come il solito Bernabé che piace moltissimo in ottica centrocampo.