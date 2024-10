Battuta la concorrenza del Milan, l’Inter vicina alla nuova stella della Serie A

L’ultima idea in casa Inter è una clamorosa beffa ai danni dei rossoneri: niente Milan, Marotta si prende il gioiello italiano

Il campo sta portando le dovute conferme, dopo un’annata meravigliosa. Ma adesso in casa nerazzurra le attenzioni non possono non riversarsi sulle prossime mosse da mettere a segno in sede di mercato. Diverse le priorità dettate da Marotta, una delle quali rischia di tornare a far piangere il Milan.

Ci sono pochi dubbi, in questo momento le big del nostro calcio sono a caccia di rinforzi soprattutto in difesa. La Juventus ha da rimpiazzare Bremer mentre Milan ed Inter stanno già segretamente lottando per un obiettivo comune.

I rossoneri nel big match contro il Napoli hanno mostrato ancora una volta limiti difensivi abbastanza preoccupanti. In casa nerazzurra, invece, è tempo di programmare. Con de Vrij più di Acerbi (l’Inter ha rinnovato suo contratto fino al 2025, ma c’è clausola di uscita) che verosimilmente lascerà la squadra di Simone Inzaghi al termine dell’attuale stagione, l’idea è quella di svecchiare la retroguardia.

Portare ad Appiano Gentile talenti assoluti, in grado di garantire un futuro roseo alla difesa di mister Inzaghi. A tal proposito l’ultimissima idea, che potrebbe tramutarsi presto in qualcosa di straordinariamente concreto, porta all’ennesima beffa di Marotta al Milan.

Inter, che affare: Milan ko, colpo in Serie A

A poche settimane dalla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, l’Inter è già attenta su quello che sarà un importante investimento per la difesa. I fari sarebbero puntati anche in Serie A.

Si parla di Mattia Viti, centrale difensivo classe 2002 cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli avversario fra un’ora e mezza di Lautaro e compagni. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza (fissato a 6 milioni) il futuro di Viti potrebbe molto presto essere lontano dalla Toscana.

Oaktree ha imposto un cambio importante in quanto a nuovi rinforzi, arriveranno giovani di talento e prospettiva e a tal proposito il 22enne di Borgo San Lorenzo potrebbe finire nella lista dei preferiti dalla dirigenza. 11 presenze e 915′ in campo, Viti ha praticamente sempre giocato agli ordini di mister D’Aversa.

Quello di Viti è uno degli ingaggi più bassi dell’intera rosa dell’Empoli: si parla di appena 330mila euro a stagione. Una buona notizia per la dirigenza dell’Inter che non avrebbe problemi ad offrire cifre adeguate al ragazzo che pare destinato ad avvicinarsi a grandi passi alla maglia nerazzurra.