Colloquio di mercato, l’Inter accelera per il bomber

Un nuovo attaccante alla corte di Simone Inzaghi, l’idea c’è già: ecco il piano di Marotta, il bomber è in cima alla lista

Il big match contro la Juventus ha fatto capire una volta per tutte come la corsa Scudetto, in questa stagione, possa essere tutto fuorché una passeggiata di salute per l’Inter di Simone Inzaghi. Il rocambolesco 4-4 di San Siro apre ad un’annata davvero scoppiettante.

In conferenza post gara Simone Inzaghi è apparso scuro in volto, deluso e contrariato per quanto visto in campo. E al di là delle decisioni arbitrali la sua Inter ha comunque concesso tanto in fase di non possesso, oltre ad aver sciupato evidentemente troppo contro una delle grandi rivali per il tricolore. Ecco perché nei prossimi mesi sarà cruciale tanto trovare continuità in campo quanto andare a pescare i profili giusti per rinforzare la rosa del tecnico piacentino.

A partire dalla difesa, apparsa spesso in difficoltà e con poche alternative di alto livello ai titolari. A questo punto proprio in quella zona del campo, un investimento corposo (verosimilmente a giugno) sarà praticamente scontato. Ma a tenere banco in casa Inter è anche la questione attacco.

Contatti per il bomber: Marotta lo rivuole all’Inter

Al di là di quello che è successo sul rettangolo verde, Inter-Empoli è stata l’occasione giusta per la dirigenza nerazzurra per coltivare un’idea di mercato che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Si parla del ritorno di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002.

Ceduto la scorsa estate in prestito alla società toscana, il 22enne di Castellammare di Stabia ha stupito tutti con prestazioni da bomber vero. 9 presenze con l’Empoli, 3 reti all’attivo e 2 assist per i compagni. Esposito sembra aver fatto quel salto di qualità che farebbe comodissimo all’Inter. C’è un grosso ‘ma’. Il club di Viale della Liberazione ha concesso un’opzione di riscatto all’Empoli che, il prossimo giugno, potrebbe riscattare la punta per appena 5 milioni.

Uno scenario che Marotta, sottotraccia, sta provando a scongiurare in ogni modo. Perché Esposito sta dimostrando di poter essere all’altezza della situazione, andando magari a rimpiazzare uno tra Arnautovic e Correa che tra una manciata di mesi saluteranno a zero il club di Oaktree. Un avvicendamento che farebbe felice, in primis, Simone Inzaghi. Esposito come quarto attaccante alle spalle di Lautaro Martinez, Thuram e Taremi sarebbe il profilo perfetto.

La possibilità di crescere ulteriormente al fianco di grandi campioni, contribuendo agli obiettivi stagionali. Al momento, però, nulla è stato ancora deciso. Ci sarà da lavorare ma sembra proprio che la società nerazzurra voglia, in ogni modo, provare a tenersi stretto il suo giovane attaccante.