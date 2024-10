Non torna dal prestito: sarà riscattato, addio Inter

Niente ritorno all’Inter, la cessione sembra ormai già scritta: dirà addio ai nerazzurri, via al riscatto

Un cammino lungo attende l’Inter di Simone Inzaghi. Per permettergli di mantenere alto il livello del gruppo nerazzurro, sarà inevitabile operare sul mercato, magari già nel mese di gennaio con le occasioni non troppo esose economicamente che potrebbero rafforzare la rosa interista. È in vista dell’estate, però, che una vera e propria rivoluzione è attesa ad Appiano Gentile.

Tanti gli addii. Marko Arnautovic e Joaquin Correa in attacco, de Vrij e forse Acerbi in difesa. Tra i pali potrebbe muoversi qualcosa, visto che Sommer in scadenza nel 2026 viaggia verso i 36 anni.

In difesa resta in bilico anche Denzel Dumfries. L’olandese piace soprattutto in Premier League. Poi c’è una questione che certamente attirerà l’attenzione nei prossimi mesi, dato che riguarda un assoluto gioiello di proprietà dell’Inter.

Se attacco e difesa sarà investite da tanti cambiamenti, come anticipato, una sorpresa potrebbe arrivare per quel che riguarda i pali nerazzurri ed una cessione che giorno dopo giorno si fa sempre più probabile. Quella di Filip Stankovic.

🚨“#Oaktree non cambierà solo alcuni dirigenti – Danovaro e Pedinotti, tra l’altro, sono due ‘fedelissimi’ del Presidente – ma anche la strategia sportiva del club. Anzi, quella è già cambiata l’estate scorsa con i no a Hermoso e Ricardo Rodriguez. pic.twitter.com/zLuSyPU8wa — Interlive (@interliveit) October 29, 2024

Riscatto Stankovic: niente più Inter

Lo scorso agosto il club nerazzurro ha ceduto il giovane portiere al Venezia in prestito ed il club lagunare sembra effettivamente tentato all’idea di riscattare il figlio d’arte e puntarvi per il prossimo futuro.

Gli anni passati è stato girato in prestito in Olanda al Volendam, oltre all’esperienza accumulata nel 2023/24 con la maglia della Sampdoria, della quale è stato praticamente titolarissimo, racimolando ben 38 apparizioni in Serie B.

Adesso il grande salto in A, con il Venezia che nonostante i deludenti risultati di squadra ottenuti fino a questo momento sarebbe pronto ad investire sul ragazzo.