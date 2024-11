Calciomercato, trovato il sostituto: ora può sbloccarsi il trasferimento all’Inter

La ricerca dell’erede fa gioire i tifosi dell’Inter: colpaccio nerazzurro, adesso Marotta può provare a chiudere un grande affare

In casa Inter si lavora ai prossimi impegni, tra campionato e Champions League. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è così che Simone Inzaghi attende rinforzi già in vista del mese di gennaio. Marotta, in tal senso, è pronto a rispondere presente.

La rosa dell’Inter è migliorata e si attesta tra le migliori d’Europa. Ciò, però, non esclude la ricerca di profili propedeutici alla crescita del gruppo allenato da Inzaghi. E da questo punto di vista sono due i settori su cui la dirigenza di Viale della Liberazione intende lavorare, tra gennaio e soprattutto giugno. L’attacco, reparto nel quale diranno sicuramente addio Correa e Arnautovic, che vedranno scadere il loro contratto a fine giugno. Ma non solo. Anche in difesa qualcosa si sta effettivamente muovendo.

In previsione di un cambiamento drastico nelle retrovie, con Acerbi e de Vrij in uscita, Marotta sta studiando le possibile soluzioni che accontentino anche e soprattutto la proprietà. Oaktree richiede profili giovani, di talento e che non pesino eccessivamente – lato stipendio – sulle casse nerazzurre. E in tal senso la rivelazione arrivata poche ore fa dalla Spagna non può fare altro che portare ad una potenziale accelerata dei vertici di casa Inter: il grande colpo è dietro l’angolo.

Ecco il sostituto: Inter, colpaccio dalla Liga

‘Elgoldigital.com’ rivela quella che potrebbe essere una gran bella notizia per i tifosi dell’Inter. Perché uno dei nomi accostati al club nerazzurro negli ultimi mesi sembrerebbe potersi avvicinare alla porta di uscita: si parla di Christhian Mosquera, centrale del Valencia.

Già da tempo si vocifera di come la squadra di Ruben Baraja possa effettivamente lasciar partire uno dei suoi gioielli per fare cassa: pare proprio che Mosquera possa essere quello più vicino a dire addio. L’indizio arriva dal fatto che la dirigenza del Valencia sta già valutando diversi profili per sostituirlo, uno dei quali è ora nettamente in pole position. Si tratta di Abdel Abqar, gioiello del Deportivo Alaves in scadenza il prossimo 30 giugno.

Con l’approdo del talento marocchino alla corte di Baraja, Mosquera avrebbe modo di fare le valigie e lasciare la Liga. L’Inter, però, rischia un duello con il Liverpool. Secondo il portale spagnolo Mosquera è in cima alla lista della dirigenza del Liverpool che vorrebbe regalare ad Arne Slot un difensore di altissimo livello. Il 20enne spagnolo ma di origini colombiane è sotto contratto fino al 2026 ed è valutato 30 milioni di euro.

Ad un anno dalla scadenza, però, Marotta potrebbe puntare a risparmiare qualcosa. Il difensore, a Valencia, percepisce uno stipendio da 1,5 milioni di euro. In questa stagione si è attestato come uno dei pilastri inamovibili di Baraja.