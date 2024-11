Caressa svela il nome del nuovo attaccante dell’Inter

Fabio Caressa in uno dei consueti appuntamenti sul proprio canale Youtube svela il nome del ‘nuovo’ attaccante dell’Inter

In casa Inter c’è un dilemma attaccanti. Lautaro e Thuram stanno facendo gli straordinari in questa prima parte di stagione viste le difficoltà di rendimento da parte di Arnautovic e Correa. Ma anche dello stesso Taremi. Una situazione che potrebbe portare i nerazzurri a sacrificare uno dei due sin da subito per liberare uno slot e andare a completare un reparto offensivo di assoluto rendimento. Ma non è da escludere che si decida di restare così e puntare su una soluzione interna.

A svelare il nome del nuovo attaccante dell’Inter è Fabio Caressa. Il giornalista di Sky in uno dei soliti interventi sul canale Youtube ha fatto un breve punto sul futuro dell’Inter soffermandosi anche sul reparto offensivo. E a sorpresa apre alla soluzione interna in caso di difficoltà nel dare riposo a Thuram e Lautaro.

Intervenire sul calciomercato e prendere un nuovo attaccante potrebbe essere rischioso visto che si andrebbe ad occupare uno slot anche in ottica estate. Quindi la soluzione in questo momento che sta prendendo piede in Viale della Liberazione è quella di confermare Arnautovic e Correa fino al termine della stagione. Poi naturalmente se dovessero arrivare proposte importanti allora la situazione potrebbe definitivamente cambiare.

Inter: svelato il nuovo attaccante, l’annuncio di Caressa

Intanto, però, Caressa sul proprio canale Youtube sottolinea come l’Inter abbia già una nuova punta in casa e stiamo parlando di Davide Frattesi. “Non partecipa tantissimo al gioco dell’Inter – spiega il giornalista di Sky – però ha facilità di inserimento che lo porta ad essere un attaccante aggiunto. Quando entra sai che è molto probabile arrivare in porta con lui o grazie ad un suo movimento. Questo è un elemento importantissimo per i nerazzurri, che stanno avendo delle difficoltà Ad Empoli la prestazione non mi è piaciuta tantissimo, non mi sembra neanche vicina alla squadra dello scorso anno”.

Da parte di Caressa quindi un elogio a Frattesi, ma anche una critica ad una squadra che sembra essere più in difficoltà rispetto allo scorso anno. I nerazzurri, nonostante qualche difficoltà di troppo, sono comunque in piena lotta per lo Scudetto e proveranno a rispondere sul campo ai commenti negativi avanzati negli ultimi giorni. E chissà se l’ex Sassuolo continuerà ad essere decisivo come magari successo ad Empoli.