Mercato sconvolgente: Arnautovic alla Juve, i dettagli

Ipotesi Juventus per Marko Arnautovic. Ecco tutti i dettagli nelle ultime news di calciomercato Inter

Ultimi mesi in maglia Inter per Marko Arnautovic. Nonostante la stima di Inzaghi nei suoi confronti, il destino dell’austriaco è ormai deciso. Difficilmente i nerazzurri gli proporranno il rinnovo del contratto, così l’addio a zero al termine della stagione è quasi una certezza.

Nel futuro di Arnautovic potrebbe esserci la Juventus? I bianconeri sono alla ricerca di un bomber di scorta e l’austriaco rappresenterebbe una soluzione da tenere in considerazione visto che si tratterebbe di una operazione a zero. Per il momento naturalmente è una ipotesi, ma non è da escludere che il tutto si possa trasformare in qualcosa di concreto.

La priorità di Arnautovic è sempre stata l’Inter. L’austriaco in estate ha spinto per restare in nerazzurro rifiutando molte offerte e alla fine ha raggiunto il suo obiettivo. La sua esperienza a Milano è destinata comunque a finire. Il contratto è in scadenza nel 2025 e, almeno per ora, non c’è nessuna intenzione da parte del club di offrirgli il rinnovo. Per questo motivo il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione differente.

Arnautovic dall’Inter alla Juve, perché e gli ostacoli

Una delle ipotesi che nei prossimi mesi potrebbe prendere piede è quella della Juventus. Arnautovic ha già lavorato con Thiago Motta. Da parte del tecnico c’è tanta stima nei confronti dell’austriaco nonostante qualche divergenza in passato e magari Giuntoli potrebbe prendere in considerazione questa possibilità.

Al momento non c’è una trattativa, ma in futuro non è da escludere che possano avvenire dei contatti per capire l’eventuale fattibilità di una operazione sicuramente clamorosa. Da parte di Arnautovic nessuna chiusura a questo trasferimento.

L’austriaco ha voglia di continuare a giocare a certi livelli e la Juventus – alla quale potrebbe venir offerto dall’agente dell’attaccante – rappresenterebbe una occasione sicuramente importante per la sua carriera. Il grande ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’età, ma in fondo si tratterebbe di un trasferimento a zero.