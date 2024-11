Tutto svelato: Daniel Maldini-Inter, arriva l’annuncio

Daniel Maldini all’Inter, ora è tutto più chiaro: arriva l’annuncio che non lascia spazio a dubbi per il futuro dell’ex fantasista rossonero

La doppia sfida contro Arsenal e Napoli si avvicina, ma in casa Inter il tema caldo resta sempre il calciomercato. A giugno il reparto avanzato verrà sicuramente rivoluzionato. Si è parlato a lungo della ‘suggestione’ Berardi, che potrebbe effettivamente risultare la sorpresa del mercato invernale. In estate, fari puntati su Jonathan David in uscita a zero dal Lille. Ma c’è un’altra possibilità, dalle caratteristiche diverse, che completerebbe perfettamente il reparto avanzato dei campioni d’Italia in carica.

Numerose le voci negli ultimi mesi riguardanti la possibilità che Daniel Maldini possa fare il grande salto in una big del nostro calcio. A Monza si sta consacrando come uno dei migliori trequartisti della Serie A e non è affato un mistero che il ragazzo piaccia parecchio pure alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Arrivato la scorsa estate, il Milan mantiene il 50% dei profitti in caso di futura rivendita: al momento. Dopo un piccolo infortunio, Maldini è fermo a 10 presenze, con 1 rete ed 1 assist all’attivo.

Maldini all’Inter: ora Galliani svela la verità

Nelle scorse ore a chiarire la situazione è stato l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che ha detto praticamente (quasi) tutto sul possibile futuro in nerazzurro del figlio di Paolo.

In una lunga intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, Galliani ha parlato dell’importanza di Daniel Maldini nel progetto Monza e di come siano andate concretamente le cose la scorsa estate per portarlo a titolo definitivo alla corte di mister Nesta.

“Io l’ho voluto fortemente e lui voleva fortemente tornare al Monza. Ha tutto sia tecnicamente che fisicamente, deve soltanto avere un pò più di cattiveria”. L’ex ad del Milan si è poi concentrato sul corteggiamento da parte di alcune big del nostro calcio, senza mai fare direttamente il nome del club nerazzurro.

In tal senso Galliani ha chiuso le porte su un possibile addio del classe 2001, sotto contratto coi biancorossi fino al 2026. “Due club del lato sinistro della classifica lo hanno cercato…“, la rivelazione di Galliani che ha poi dato la sua parola sulla permanenza del giovane attaccante a Monza.

“Il suo futuro è a Monza, nessuna società ci ha chiesto di lui“, ha chiuso una volta per tutte i dubbi sul possibile addio del fantasista. Staremo a vedere da qui alla prossima estate se qualcosa cambierà, ma intanto il figlio d’arte non può fare altro che migliorare e stuzzicare l’interesse anche di altre grandi della Serie A, vedi l’Atalanta. L’Inter è avvisata.