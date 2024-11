Inter-Venezia, quanto dolore per Bastoni: lo hanno visto tutti, cosa filtra dal club

In casa Inter c’è preoccupazione per le condizioni di Bastoni, uscito anzitempo dalla sfida contro il Venezia. Come sta il difensore

Non c’è un periodo di riposo in casa Inter. Archiviata la vittoria contro il Venezia, i nerazzurri sono pronti a ritornare in campo per preparare due appuntamenti chiave per la stagione: Arsenal in Champions League e Napoli in Serie A. Sfide che rappresentano un esami importanti per gli uomini di Simone Inzaghi considerata anche la forza degli avversari. Partite che il tecnico piacentino spera di poter affrontare con tutta la rosa a disposizione.

Tra i tifosi c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni di Bastoni. Il centrale nerazzurro è uscito anzitempo dal campo per un piccolo problema ed è subito scattato l’allarme anche per le smorfie di dolore da parte del giocatore. Ad Appiano Gentile comunque sono sicuri di una cosa sullo stato fisico del centrale nerazzurro

Il reparto difensivo in questa stagione è stato forse quello più in difficoltà, specialmente quando i titolari sono rimasti in panchina e per questo motivo il problema fisico di Bastoni ha allarmato un po’ gli interisti. Da Appiano Gentile, comunque, non sembrano essere assolutamente preoccupati e presto potrebbero vedere il centrale nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter-Venezia, infortunio Bastoni: le sue condizioni

Stando a quanto filtra dall’Inter, infatti, Bastoni ha lasciato il campo solo per crampi e quindi le sue condizioni non preoccupano molto. Il centrale quasi certamente sarà regolarmente convocato per la sfida contro l’Arsenal, vedremo poi se partirà titolare o dalla panchina in ottica scontro scudetto col Napoli. Quella con gli azzurri è na sfida che rappresenta un crocevia importante in Serie A che Inzaghi vuole affrontarla con tutta la rosa a disposizione per provare ad effettuare il sorpasso prima della sosta.

In tutto questo comunque Bastoni non ha accusato un problema grave e il suo infortunio non preoccupa assolutamente in casa Inter. Il difensore è uscito anzitempo dalla sfida contro il Venezia solo per crampi. Poi toccherà al tecnico Inzaghi decidere se rischiarlo sin da subito contro l’Arsenal oppure, come scritto in precedenza, si deciderà di tenerlo in panchina per averlo al massimo della sua condizione contro il Napoli.