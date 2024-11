Inter-Juve non è finita: Douglas Luiz ribalta il mercato di Marotta e Giuntoli

Il momento nero del brasiliano stravolge i piani di mercato di Juventus e Inter: ecco cosa succede

Si era fatto male a pochi minuti dalla sfida contro lo Stoccarda ma – nonostante l’effettivo recupero dal punto di vista clinico – Douglas Luiz continua a rimanere fuori dalle scelte di Thiago Motta. A Udine non è stato convocato. E desso il brasiliano è sempre più un caso.

Oltre 51 milioni nelle casse dell’Aston Villa ma il talento che in Premier League aveva illuminato e stupito, a Torino non si è ancora mai visto. Anzi. In alcune occasioni, in evidente ritardo di condizione, Douglas Luiz ha rappresentato più un deficit per la squadra di Thiago Motta che l’arma in più che i tifosi si aspettavano di ammirare. Vedi i guai causati contro Lipsia e Cagliari. Il problema andrà risolto, magari già nel mese di gennaio, alla riapertura della sessione invernale di calciomercato.

‘Calciomercato.it‘ sottolinea quindi come, oltre agli acquisti necessari in difesa e in attacco – il vice Vlahovic resta una priorità – anche a centrocampo vi sia una certa emergenza. E a tal proposito Douglas Luiz potrebbe già partire, lasciando spazio ad un nuovo colpo che Giuntoli – sottotraccia – starebbe valutando proprio per le prime settimane del 2025.

Brutte notizie per l’Inter in tal senso, visto che il nome che il direttore dell’area tecnica bianconera ha in mente è uno dei profili maggiormente attenzionati dalla dirigenza interista.

Sostituto Douglas Luiz: la Juventus rovina i piani dell’Inter

Dopo il pesante sborso economico, la Juventus dovrà valutare bene come muoversi per piazzare Douglas Luiz, dando modo di recuperarlo fisicamente e non solo. Nel frattempo il suo erede potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A: si tratta di Adriàn Bernabé.

Il gioiellino spagnolo che ha brillato nel recente 2-2 contro la Juventus e che, dopo essere cresciuto nella Cantera del Barcellona e passato un breve periodo al Manchester City Under 23, sta trovando la consacrazione in maglia gialloblù.

Una qualità in mezzo al campo che da tempo ha portato l’Inter a pensare a lui, in caso di partenza di Asllani. Bernabé ha conquistato tutti, pure la Juventus che ora lo guarda con grande interesse da vicino: la concorrenza di Marotta, però, non sarà affatto semplice da affrontare. Douglas Luiz potrebbe finire per ritornare all’Aston Villa, in prestito, fino a fine stagione.

Nel mezzo la suggestione Bernabé, che per caratteristiche sembra avvicinarsi molto di più all’idea di calciatore richiesto da Thiago Motta. Uno scenario comunque complesso, sarà difficile convincere il Parma a condizioni economiche favorevoli. Niente spese folli per i bianconeri: lato stipendio non sarebbe un problema, visto che il classe 2001 percepisce 800mila euro a stagione. La concorrenza dell’Inter non può che complicare la corsa al 23enne catalano.