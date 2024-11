Calciomercato Inter, un jolly per Inzaghi: può ricoprire quattro ruoli

Beppe Marotta a caccia di un grande colpo per l’Inter del futuro: è il jolly perfetto per la squadra di Inzaghi

Si avvicina a grandi passi il match Scudetto tra Inter e Napoli che, domenica sera, si fronteggeranno a San Siro in una sfida che dirà moltissimo sui prossimi mesi. Il tricolore, conteso dai campioni d’Italia in carica e dagli azzurri, guidati dall’ex Antonio Conte, sullo sfondo.

Intanto però nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione non può non esserci il calciomercato, un tema che col passare delle settimane si fa sempre più caldo. Nonostante gli investimenti fatti durante la scorsa sessione estiva, sono diverse le lacune che Marotta proverà a colmare. Magari già a gennaio, con il capitolo attacco che potrebbe ricevere più di una svolta ad inizio 2025.

Se almeno uno tra Correa e Arnautovic dovesse anticipare la partenza (entrambi direbbero sicuramente addio a zero a giugno) allora il presidente interista punterebbe ad un rinforzo di spessore, già nelle prime settimane di gennaio.

A centrocampo ogni discorso è rimandato all’estate, quando molto probabilmente Asllani potrebbe lasciare il posto di vice Calhanoglu a qualcun altro. È la difesa – e le corsie laterali, in aggiunta – che nelle ultime ore hanno registrato potenziali novità per l’estate 2025. Perché Oaktree, come ribadito in più occasioni, vuole una squadra giovane, di talento, che possa crescere e valorizzarsi nel corso degli anni. A questo punto un investimento rilevante verrebbe fatto in Spagna.

Inter, jolly dalla Liga: è un affare

Rumors dalla Spagna sottolineano, infatti, come l’Inter sia in primissima fila per una delle sorprese della Liga. Con la maglia della Real Sociedad sta fornendo prestazioni di altissimo livello: così il nome di Jon Aramburu è finito cerchiato in rosso sul taccuino di Marotta.

Sotto la guida di Alguacil è diventato un laterale di grande qualità, riuscendo a 22 anni ad attestarsi tra i talenti più apprezzati e ricercati della Liga spagnola. Il classe 2002, nazionale venezuelano, è finito al centro di un’idea di mercato che lo vedrebbe tra i nomi preferiti dalla dirigenza interista per la prossima stagione.

Una suggestione di grande qualità e soprattutto duttilità, in alcune zone del campo dove la squadra nerazzurra sta dimostrando di avere più bisogno. In vista della rivoluzione in difesa che avverrà nei prossimi mesi, Aramburu ha dimostrato di potersi adattare in tanti ruoli. Terzino destro o all’occorrenza anche sulla corsia opposta, senza disdegnare affatto la posizione di ‘braccetto’ nella difesa a tre tanto cara a Inzaghi, sia a sinistra che a destra.

Qualità difficili da trovare altrove e che se si guarda ai costi dell’operazione, trasformano il venezuelano in un vero e proprio affare. 12 presenze fino a questo momento con la Real Sociedad, tra Liga ed Europa League ed uno stipendio che al momento tocca cifre irrisorie (circa 250mila euro annui). Tutto fa pensare, dunque, che Il club nerazzurro possa effettivamente tentare l’affondo nel 2025.