Il rinnovo è saltato, niente da fare: via dall’Inter

Niente da fare, il suo futuro non sarà più all’Inter: è saltato tutto, il rinnovo è sfumato forse definitivamente

Saranno due appuntamenti fondamentali per il cammino stagionale, quelli contro Arsenal prima e Napoli poi. Soprattutto il match Scudetto con gli uomini dell’ex Conte può indirizzare in un modo o nell’altro il percorso dell’Inter campione d’Italia in carica.

Se l’attacco resta uno dei fiori all’occhiello della rosa nerazzurra – secondo, al momento, solo a quello dell’Atalanta – dall’altro non si può dire lo stesso della retroguarida. Una difesa che rispetto ad un anno fa ha incassato decisamente troppe reti: 5 più del Napoli, addirittura 6 se si tira in ballo la miglio retroguardia del torneo, quella della Juve.

Un piccolo grande campanello d’allarme sul quale Marotta, sottotraccia, potrebbe lavorare già in vista della riapertura della sessione invernale di calciomercato. È già tempo però delle scelte in casa Inter, delle valutazioni che riguarderanno i componenti della rosa 2025/26.

Confermato Simone Inzaghi, ma come sempre i risultati saranno decisivi, dopo che è sfumata in via ufficiale la pista Manchester United, si seguiranno anche le direttive del tecnico di Piacenza per puntellare una rosa che già adesso sulla carta ha pochi rivali in Europa. Occhio alle uscite, perché non saranno affatto poche. Una in particolare riguarda uno dei big che Inzaghi ha sempre sfruttato tantissimo.

Niente rinnovo, l’Inter saluta il suo big

Capitolo difesa, reparto nel quale la rivoluzione – almeno in teoria – è già programmata. Dopo i rinnovi annuali di Darmian e Acerbi, si attendevano novità sulla scelta riguardante il destino di Stefan de Vrij. E la dirigenza di Viale della Liberazione, in tal senso, sembra aver già deciso.

Il nazionale olandese compirà 33 anni il prossimo febbraio e da tempo si vocifera di come il suo futuro possa essere lontano da Milano. Sarà effettivamente così, salvo colpi di scena. Perché l’ex Lazio è in scadenza al termine dell’attuale stagione e l’Inter avrebbe deciso di non esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 30 giugno 2026. Una decisione difficile, visto il valore del nazionale olandese. Ma che servirà anche ad alleggerire il monte ingaggi per l’anno prossimo.

De Vrij percepisce ben 3,5 milioni netti all’anno, un ingaggio pesante che Marotta vorrebbe ridistribuire sui prossimi colpi. Al momento conferme ufficiali non sono ancora arrivati, ma pare proprio che la via intrapresa dai dirigenti nerazzurri sia questa. Stefan de Vrij via a zero a fine stagione.