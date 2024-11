Oaktree dice già addio? Nuovo compratore per l’Inter

Oaktree a sorpresa potrebbe dire addio all’Inter. Iniziano ad esserci i primi interessamenti e la decisione spetterà al fondo americano

L’Inter è destinata a cambiare proprietario, ma resta da capire quando. Sin dall’arrivo di Oaktree si aveva la certezza che il fondo americano non restava a lungo. Il fondo americano, infatti, è entrato con l’obiettivo di rimettere i conti in ordine del club nerazzurro e consentire eventualmente ad un compratore di poter dare continuità al progetto senza dover spendere soldi per sanare i debiti lasciati dalla gestione precedente.

Ora a distanza di quasi sei mesi dall’arrivo alla guida dell’Inter per Oaktree, c’è un grande dilemma: fare un passo indietro o continuare per qualche anno? Gli interessi non mancano e la tentazione di lasciare il club esiste. Ma c’è anche chi spinge per una permanenza e capire se questo settore può rappresentare una opportunità diversa. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese nel giro di poco tempo.

Da parte di Oaktree non c’è sicuramente fretta di fare un passo indietro. La proprietà americana, come si può vedere anche dalle mosse fatte in passato, si sta impegnando per portare l’Inter a vincere attraverso una economia sostenibile, quindi la cessione ci sarebbe solamente davanti ad un interesse concreto e un gruppo o fondo che ha intenzione di continuare un progetto serio e in continuità con i risultati ottenuti nelle scorse stagioni.

Inter, Oaktree lascia? C’è già un compratore

Stando a quanto riferito da Il Sole 24 Ore, nelle ultime settimane Goldman Sachs, una banca d’affari americana, avrebbe proposto a Oaktree dei possibili interlocutori per l’acquisto del club nerazzurro. Ma alla fine i contatti non hanno avuto una evoluzione concreta e il tutto si è fermato sul nascere. Resta comunque da capire se il fondo americano aprirà eventualmente ala cessione oppure deciderà di chiudere la porta almeno per i prossimi due anni.

Infatti, all’interno del fondo c’è chi, come Alejandro Cano, il manager spagnolo per la strategia Global Opportunities, spinge per una permanenza per almeno tre anni alla guida dell’Inter. Un modo per capire se esplorare meglio questo mondo e capire se in futuro converrà investire ancora nel calcio oppure no. Una cosa è certa: fin quando non ci sarà un interesse concreto Oaktree resterà a gestire il club nerazzurro. In caso di offerta reale le riflessioni saranno fatte, ma la cessione non è assicurata.