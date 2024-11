Inter, un rinforzo dal nemico: primo contatto UFFICIALE

Dalla grande rivale all’Inter, Marotta pesca il jolly che piace a Inzaghi: ecco il colpaccio per il mese di gennaio

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Inter-Napoli, una partita che può dire tanto in ottica Scudetto. Dopo aver conquistato meritatamente la seconda stella, il tecnico di Piacenza vuole ripetersi: gli azzurri di Conte, in tal senso, sono un ostacolo impossibile da sottovalutare.

Siamo ancora agli inizi di novembre, eppure le idee non mancano. Si parla chiaramente di calciomercato. Il mese di gennaio vedrà l’Inter concentrare le proprie attenzioni soprattutto in difesa. A tal proposito, potrebbe riaccendersi la rivalità con la Juventus. I bianconeri devono fare i conti con la pesantissima assenza di Gleison Bremer sta complicando non poco i piani di Thiago Motta.

D’altro canto Marotta è già attivo nel programmare le mosse per rendere la retroguardia nerazzurra semplicemente irresistibile. Dopo i rinnovi annuali di Darmian prima e Acerbi poi, e al netto del sempre più probabile addio di Stefan de Vrij a zero a fine campionato, c’è una pista che la dirigenza nerazzurra starebbe già percorrendo e che potrebbe portare ad un incredibile colpo di scena nelle prime settimane del 2025.

Juve ko, contatto con l’Inter: arriva il difensore

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno identificato in Jakub Kiwior il difensore considerato ideale per rimpolpare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi. Un nome già molto vicino ai nerazzurri così come alla Juventus.

I dirigenti di Viale della Liberazione starebbero a questo punto muovendo i primi passi con l’Arsenal: l’occasione giusta potrebbe essere nata proprio grazie all’incontro di Champions League, dal quale la squadra di Mikel Arteta è uscita sconfitta.

L’Inter potrebbe quindi pronta a sfidare Giuntoli per riportare il 24enne polacco in Italia, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Prima di Inter-Arsenal la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un colloqui con i vertici dei ‘Gunners’, per provare proprio ad imbastire un principio di trattativa.

Kiwior, d’altro canto, sta trovando pochissimo spazio con la squadra londinese. Nonostante gli infortuni di Tomiyasu prima e Calafiori poi, l’ex Spezia ha racimolato 7 presenze con 2 assist ma appena 321′ in campo agli ordini del manager spagnolo.

Nelle prossime settimane potrebbero ripetersi i contatti tra le parti, con Marotta che potrebbe provare a chiudere il discorso in tempi ristretti, per evitare l’eventuale ritorno di fiamma con la Juventus in vista di gennaio. Kiwior, sotto contratto fino al 30 giugno 2028, percepisce circa 2 milioni di euro a stagione.