Bufera Inter-Napoli, cacciato da San Siro: “Schifo inenarrabile”

Partita dai due volti quella dell’Inter contro il Napoli. Primo tempo complicato, nel secondo una crescita della squadra. Ma non mancano le bocciature

L’Inter regge lo stress test Napoli, ma magari non come si attendevano i tifosi. C’era grande attesa per questa partita e l’obiettivo da parte dei nerazzurri era sicuramente quello di fare una partita di livello per dare un chiaro segnale al campionato. Diciamo che gli uomini di Inzaghi ci sono riusciti a metà: meglio nella ripresa rispetto a un primo tempo dove hanno sofferto un po’ le iniziative degli avversari.

Questo ha portato i tifosi ad avanzare delle critiche sui social a diversi calciatori. In particolare, uno è stato duramente bocciato dai tifosi chiedendo addirittura di metterlo in panchina e dare un chiaro segnale a lui e alla squadra. Per il momento Simone Inzaghi non ha intenzione di soddisfare le richieste di alcuni supporters, ma molto dipenderà da quello che succederà in campo nelle prossime partite.

I tifosi si aspettavano una stagione leggermente differente da parte dell’Inter. I nerazzurri, come ormai ben sappiamo, hanno avuto un inizio di campionato con qualche difficoltà di troppo. Ma, nonostante questo, Simone Inzaghi è riuscito comunque ad ottenere degli ottimi risultati e rimanere in piena corsa per gli ottavi di finale di Champions League e per lo Scudetto. Un qualcosa che però non cambia il pensiero di alcuni supporters nerazzurri che pretendono molto di più da un giocatore.

Inter-Napoli: dura bocciatura, la richiesta dei tifosi

Durante e al termine di Inter-Napoli nel mirino dei tifosi è finito Lautaro Martinez. L’argentino non sta assolutamente attraversando il miglior momento della sua carriera e anche la partita di ieri sera lo dimostra. Una prestazione più che insufficiente e molti utenti sui social a chiedere a Inzaghi di tenerlo in panchina perché ad oggi è “uno schifo inenarrabile“. Parole dure da parte dei sostenitori nerazzurri e la speranza che possa in futuro poter tornare ai suoi livelli.

Prestazioni di Lautaro che non aiutano l’Inter e neanche i suoi compagni. Si sta assistendo, infatti, ad un Thuram non al massimo della condizione proprio per gli sforzi fatti ad inizio anno.

Bisogna dire che #Lautaro è impresentabile. Fuori forma, fuori dal gioco e poco pericoloso. Perché rispondere alla chiamata della Nazionale e non rimanere a Milano? Questa situazione sta diventando un grosso problema 🇦🇷⚫🔵#Inter pic.twitter.com/QKylM1IPx9 — Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) November 10, 2024

Ieri sbaglia ancora il mister.#Lautaro #Mhiki due fantasmi cambi tardivi.

La difesa all 80mo non si tocca, il pericolo finale arriva proprio da quella parte.#Calha sta diventando un “problema” perché quando non c’è la squadra perde ritmo, velocità e palleggio.#Inter #IntNap — Tiz (@TizRoss83) November 11, 2024

È per distacco la peggior stagione di Lautaro all’Inter, uno schifo inenarrabile — smg (@smg_1908) November 10, 2024

Togliere Lautaro che stasera è un giocatore in meno. — Saul Giordani (@saul_gior) November 10, 2024

Ora l’ultimo mese impegnativo e poi forse per il Toro ci sarà la possibilità di recuperare e tornare in campo in una condizione migliore. Nella speranza di poter dare una mano importante ai suoi compagni.