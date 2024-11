Dal Napoli all’Inter, l’affare si chiude a giugno

Un’occasione di mercato pazzesca, direttamente dal Napoli di Antonio Conte: colpo Inter per la prossima estate

Archiviato il big match di San Siro, il destino potrebbe riavvicinare Napoli ed Inter nei prossimi mesi. Al di là di come si chiuderà la stagione e chi eventualmente trionferà nella lotta Scudetto a maggio, è evidente che il calciomercato potrebbe portare novità ad entrambe le squadre. Conte e Inzaghi si aspettano tanto.

In casa nerazzurra a gennaio Marotta punterà in primis a sfoltire la rosa di Inzaghi, cercando una sistemazione per gli esuberi che non rientrano nel progetto futuro. Ma proprio in ottica futura si studia l’arrivo di almeno un grande difensore che, verosimilmente, prenderà il posto di Stefan de Vrij destinato a salutare la Milano nerazzurra a zero.

Il Napoli, d’altro canto, non avendo impegni in campo internazionale potrà continuare a puntare le energie esclusivamente in campionato, senza ad andare ad attingere pesantemente al mercato di gennaio.

Tra le tante possibilità che Marotta e Ausilio stanno tenendo vive per la prossima sessione estiva di calciomercato, una in particolar modo potrebbe far felici i tifosi nerazzurri. La dirigenza di Viale della Liberazione starebbe infatti prendendo in considerazione il possibile assalto ad uno dei gioielli del Napoli del grande ex, Antonio Conte. E così lo scenario che rischia di tramutarsi in realtà a partire dal mese di giugno è semplicemente clamoroso.

Saluta Conte e vola all’Inter: colpaccio estivo

Il capitolo attacco resta un rebus da sciogliere per Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, che già ad agosto aveva dato il via libera alle cessioni di Correa e Arnautovic, attende almeno un grande colpo in quella zona del campo. E in tal senso l’ultima suggestione arriverebbe proprio dal Napoli di Conte.

Si parla di quel Giacomo Raspadori che già in passato era stato accostato ai colori nerazzurri e che ora potrebbe seguire lo stesso percorso di Piotr Zielinski, fatto solo una manciata di settimane fa.

In questo caso, però, a differenza del nazionale polacco bisognerà trattare con gli azzurri. Raspadori, infatti, è sotto contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino al 30 giugno 2028 e per convincere la dirigenza partenopea a lasciarlo andare via, servirà una proposta importante. Arrivato in prestito oneroso nell’estate 2021, Raspadori è stato riscattato per 27 milioni: un esborso economico importante che, tra l’altro, non comprende alcuni bonus che spettano ancora al Sassuolo.

Lato stipendio, per la società di Oaktree non sarebbe un problema garantire i 2,5 milioni di euro annui che il 24enne di Bentivoglio percepisce attualmente in maglia azzurra. Bisognerà dunque attendere l’evolversi degli eventi per capire se i vertici nerazzurri tenteranno effettivamente di puntare sul gioiello del Napoli o meno.