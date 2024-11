Donnarumma scaricato dal Psg: nuovo portiere e assist all’Inter

Il futuro dell’ex milanista sotto la lente d’ingrandimento: attenzione all’intreccio con l’Inter, così la decisione di Donnarumma può spiazzare tutti

Di tempo per la riapertura del calciomercato ne manca eccome. Poco più di un mese e mezzo alla sessione invernale, un gennaio nel quale l’Inter fara poco o nulla. Niente pazzie, Marotta mirerà a puntellare a costi quasi nulli una rosa che ha già dimostrato di essere tra le più forti e competitive in ambito europeo.

D’altro canto si sta affacciando un pazzesco intreccio di mercato che – a distanza – coinvolgerebbe Gianluigi Donnarumma, l’Inter, il PSG ed un altro grandissimo estremo difensore. Ma andiamo con ordine. Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe quindi, ben presto, essere lontano da Parigi. Si sta facendo strada un’ipotesi clamorosa che – come riferiscono indiscrezioni dalla Spagna – porterebbe ad un cambio inatteso tra i pali del PSG.

Luis Enrique è piuttosto deluso dalle prestazioni dell’ex portiere rossonero, al punto che attende l’arrivo di un nuovo estremo difensore tra gennaio e giugno. Quasi impossibile pensare ad un’operazione di un certo livello per le prime settimane del 2025 ma – a fine stagione – l’estremo difensore campano potrebbe effettivamente fare le valigie ad un anno dalla scadenza con la società di Al-Khelaifi.

Donnarumma via dal PSG: sostituto e svolta Inter

Il preferito di Luis Enrique sarebbe Jan Oblak, stella dell’Atletico Madrid che piace tanto anche ad altri top club europei, come Manchester City, Tottenham e Manchester United.

Lo sloveno non ha ancora deciso il suo futuro, ma a quasi 32 anni l’idea di diventare il nuovo titolare del PSG potrebbe intrigarlo non poco. E Donnarumma? Nel corso dei mesi la suggestione Inter per l’ex portiere rossonero si è fatta forte, a maggior ragione visto che Sommer vede avvicinarsi la scadenza del suo contratto (2026) e ha ormai quasi 36 primavere sulle spalle. Servirà quindi programmare, guardare avanti: Marotta a tal proposito non avrebbe mai tolto gli occhi di dosso a Donnarumma.

Il classe ’99 sembrerebbe felice all‘idea di tornare in Serie A, il campionato che – di fatto – lo ha consacrato tra i migliori al mondo nel suo ruolo. E visto come male si è lasciato con la tifoseria rossonera, non è affatto da escludere il clamoroso tradimento al Milan. La dirigenza di Viale della Liberazione terrebbe dunque la situazione sotto controllo, con già le possibili cifre da versare nelle casse del PSG.

35-40 milioni di euro, questa la cifra che potrebbe chiedere il PSG per Donnarumma. Non tanto, ma sicuramente troppo per l’Inter e Oaktree, anche perché il portiere guadagna la bellezza di 12 milioni a stagione. Morale della favola: il suo possibile approdo in nerazzurro è puro fantamercato.