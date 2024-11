Due per uno con Calhanoglu: l’offerta che fa vacillare l’Inter

Il futuro di Hakan Calhanoglu lontano dall’Inter: spunta la clamorosa ipotesi di scambio, due per uno per il campione turco

Era il 1 luglio 2021 quando, con un colpo a sorpresa, Marotta spiazzò tutti strappando a zero Hakan Calhanoglu al Milan. Un addio polemico ai rossoneri e la nuova vita in nerazzurro. Da allora, il centrocampista turco – anche grazie al lavoro di Inzaghi – è diventato decisivo per l’Inter, trascinando i suoi al ventesimo Scudetto nella passata stagione.

Sia in campo ma – adesso – soprattutto in ottica calciomercato: c’è una svolta che può lasciare impietriti i tifosi nerazzurri. Una sorpresa che riguarda Hakan Calhanoglu che, dopo i rumors di mercato che nei mesi scorsi lo avevano avvicinato ad un possibile addio alla maglia nerazzurra, ora riportano il fantasista turco lontano dall’Inter.

In vista della prossima estate, quelli che erano stati concreti tentativi da parte del Bayern Monaco, ora potrebbero rapidamente tramutarsi in qualcosa di reale, concreto più che mai. A riportare l’indiscrezione di mercato è il portale ‘Caughtoffside‘ che ha lanciato una vera e propria bomba riguardo il destino dell’ex milanista, pilastro fondamentale dei campioni d’Italia in carica con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2027.

Secondo quanto riferito, a 30 anni, il numero 10 sembrerebbe stimolato all’idea di una nuova avventura e anche l’Inter starebbe entrando nella prospettiva di poter rinunciare ad Hakan, davanti alla giusta proposta.

Scambio Inter-Bayern: Calhanoglu porta due rinforzi

‘Caughtoffside’ riferisce come da parte del Bayern, stavolta, vi sia un cauto ottimismo all’idea di riuscire a portare Calhanoglu in Bundesliga, un riitorno per lui che ha brillato con l’Amburgo prima e il Bayer Leverkusen poi. L’Inter avrebbe fissato il prezzo.

45 milioni di euro, almeno, la cifra che i nerazzurri avrebbero intenzione di chiedere nel momento in cui la dirigenza bavarese dovesse effettivamente farsi avanti la prossima estate. Il Bayern, deluso dalle prestazioni di Palhinha, è quindi ora convinto di voler puntare sul turco: e non è detto che la proposta possa limitarsi ad un affare totalmente cash. Anzi…

Da non scartare l’ipotesi che il club tedesco possa invece preferire una doppia contropartita da offrire a Marotta, per strappare il centrocampista classe ’94 alla ‘Beneamata’. Da un lato potrebbe rientrare Leon Goretzka, centrocampista di grande talento – è un classe ’95 – che vedrà scadere tra un anno e mezzo il suo contratto con il Bayern Monaco.

D’altronde poi con Kompany in panchina, per lui appena 9 presenze, 1 gol e solo 216′ in campo. Un bottino assai magro che potrebbero portarlo molto presto a vestire un’altra maglia, magari proprio quella dell’Inter. Il nodo cruciale rimarrebbe lo stipendio: perché Goretzka, in Germania, percepisce circa 9,5 milioni di euro netti a stagione. Evidentemente troppi per l’Inter.

Il secondo profilo che rischierebbe di finire nell’ipotetica trattativa è il giovane Mathys Tel, talento 19enne che l’Inter segue già da tempo. Un attaccante esterno, di grandi prospettive, che i nerazzurri accoglierebbero ben volentieri visto anche che si tratta di un classe 2005, in piena linea con il diktat di mercato imposto da Oaktree.