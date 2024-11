Lo vuole Ancelotti, l’ex Inter al Real Madrid a gennaio

Carlo Ancelotti ha scelto il prossimo colpo del Real Madrid: l’ex Inter può davvero finire per firmare con le ‘Merengues’ a gennaio

Due mesi o poco meno ed il calciomercato tornerà a monopolizzare l’attenzione delle dirigenze dei grandi club. La ricerca di profili utili a raddrizzare le cose, con gli infortuni che iniziano a pesare sulle scelte degli allenatori. È il caso di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid sabato tornato a vincere in campionato.

Il ko in Champions League al Santiago Bernabeu contro il Milan è stato pesante per i ‘Blancos’, che hanno saputo riprendersi subito vincendo con un sonoro 4-0 la sfida con l’Osasuna. La tripletta di Vinicius e la rete di Bellingham hanno riportato il sorriso sul volto di Carlo Ancelotti che, tuttavia, è tornato a preoccuparsi proprio per gli infortuni. Tre ko in 45′ e la rosa che, in determinati settori del campo, è ormai ridotta all’osso. Vazquez (destinato a 3 settimane di stop), Rodrygo (circa un mese) ma soprattutto Eder Militao.

La rottura del legamento crociato anteriore del 26enne brasiliano, che ha chiuso anzitempo la stagione, rende cortissima la coperta difensiva a disposizione del tecnico di Reggiolo. Ora come ora Ancelotti, in prima squadra, ha a disposizione solo Rudiger, Fran Garcia e Mendy. È quindi inevitabile già lavorare ai prossimi movimenti che, specialmente nella retroguardia, incorporeranno almeno un grande colpo per Ancelotti. E gennaio può essere il palcoscenico ideale per un ex giocatore dell’Inter. Lui potrebbe essere il preferito dall’allenatore delle ‘Merengues’.

Ancelotti lo ha scelto: dall’Inter al Real

La soluzione per Carlo Ancelotti prende forma. La difesa del Real Madrid potrebbe accogliere, nei primi giorni dell’anno nuovo, Milan Skriniar. Il centrale del PSG non è da tempo una priorità per Luis Enrique, mentre la dirigenza spagnola ha già cerchiato in rosso, da un po’, il suo nome.

29 anni, 4 presenze e appena 291′ sul rettangolo con la squadra parigina. Il destino di Milan Skriniar è ormai segnato, seppur ufficiosamente. Si è parlato tanto di come l’ex Inter sia già alla ricerca di una soluzione che gli permetta di giocare con continuità nella seconda parte della stagione, un modo per rilanciarsi dopo mesi di grande difficoltà.

Dopo sei anni in maglia nerazzurra, nel luglio 2023 il passaggio al PSG a zero, adesso il Real Madrid. Un’opzione che sembrerebbe aver convinto Carlo Ancelotti, desideroso di incorporare un centrale rapido e di grande presenza da affiancare a Rudiger.

Nonostante alcuni rumors abbiano accostato Skriniar ad un possibile ritorno in Serie A, alla Juventus, sembra proprio che il classe ’95 possa finire per approdare a Madrid, sponda Real. A Parigi il centrale guadagna ben 9 milioni netti più bonus a stagione mentre per il cartellino, la società di Al-Khelaifi chiederebbe una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Un affare tutt’altro che economico ma evidentemente necessario.