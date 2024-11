Dall’Inter alla Juve a zero: è confermato, accordo raggiunto

Novità di calciomercato importante per Inter e Juventus. Accordo raggiunto e trasferimento a zero al termine della stagione in corso

Mancano ancora diverse settimane al calciomercato invernale, ma sono diverse le squadre proiettate già alla prossima estate considerato anche la necessità di piazzare dei colpi a zero per salvaguardare in parte i propri conti. E in queste ultime ore arrivano delle novità importanti proprio su un calciatore che si svincolerà al termine della stagione in corso.

Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore, nel mirino di Inter e Juventus, ha praticamente raggiunto l’accordo con il suo nuovo club. Un colpo importante visto che si parla di un rinforzo di assoluto livello e di esperienza. Ora le altre squadre interessate dovranno trovare una soluzione differente per aumentare il livello di quel reparto.

L’Inter si era mossa con l’entourage del giocatore per capire meglio la fattibilità di questa operazione. Ma le speranze a questo punto di vederlo in nerazzurro sono davvero poche.

Calciomercato Inter: trattativa chiusa, arriva a zero

Secondo quanto riferito da Florian Plettenberg su X “Max Erberl punta ancora ad ingaggiare Jonathan Tah la prossima estate. Il Bayern Monaco continua ad avere buone possibilità di assicurarsi il suo impegno, come confermato di recente dal suo agente. Per quanto riguarda stipendio e durata del contratto non ci sono problemi, visto che – come scritto da Interlive.it – l’accordo tra i bavaresi e il difensore era stato raggiunto già la scorsa estate. Tuttavia ancora non è stata presa una opzione. Ha diverse opzioni e il Real Madrid potrebbe emergere come soluzione concreta per il mese di gennaio“.

Parole, quindi, molto chiare e che allontanano, ma non spengono del tutto le speranze di Inter e Juventus nella corsa di calciomercato a Tah. Il Bayern Monaco e il Real Madrid ad oggi forse hanno un vantaggio sicuramente molto importante. Ma il giocatore non ha ancora deciso la sua nuova destinazione e magari opterà per una soluzione italiana. Di certo l’ago della bilancia in questo momento sembrano essere proprio i Blancos. In caso di proposta per un trasferimento a gennaio, la concorrenza sarebbe definitivamente sconfitta.