La faccia tosta di De Laurentiis: attacco UFFICIALE a Marotta

Inter-Napoli non è assolutamente finita al triplice fischio. In questi minuti il duro attacco di De Laurentiis a Marotta in un comunicato ufficiale

L’appello di Rocchi di abbassare i toni non è servito (almeno per ora). Le polemiche su Inter-Napoli continuano e in questo mercoledì 13 novembre è arrivata la dura replica di ADL alle parole di Marotta.

Il presidente dei partenopei si è preso del tempo per capire come si sviluppava la vicenda. Se tutto finiva allo sfogo di Conte, molto probabilmente da parte sua non ci sarebbe stato nessun intervento. Dopo le dichiarazioni del numero uno nerazzurro, però, ha deciso di rompere il silenzio e pubblicare un comunicato ufficiale dove dice la sua sul famoso episodio tra Dumfries e Anguissa.

De Laurentiis nel comunicato attacca duramente Marotta e l’Inter e conferma la linea di Conte subito dopo il match contro l’Inter. Il Napoli chiede maggiore rispetto e un utilizzo diverso del Var per non incappare, come stiamo vedendo, alimentare tensioni e naturalmente non rendere la vita facile agli arbitri in futuro.

Inter-Napoli, ADL risponde a Marotta: duro attacco

Chi si auspicava un Inter-Napoli finita alle parole di Conte è rimasto molto deluso. Prima è toccato a Marotta prendere le difese dei nerazzurri e ribadire che il contatto tra Anguissa e Dumfries c’è stato e, di conseguenza, il rigore era netto. Parole che non sono assolutamente piaciute a De Laurentiis, che nella mattinata di mercoledì 13 novembre ha detto la sua in una nota ufficiale.

“Le parole di Marotta sono fuori luogo – si legge nel comunicato – il rigore, a stragrande maggioranza degli osservatori, non c’era. Il Var è una grande risorsa per evitare gli errori e non ha alcun senso dire che può intervenire solo in alcuni casi.

“Se si sbaglia, la tecnologia deve correggere altrimenti si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno i sospetti – prosegue Adl – Conte ha detto ciò che io sostengo da anni. C’è bisogno di un nuovo regolamento del Var per evitare decisioni disomogenee, che ripeto, non farebbero altro che riportare nel calcio la teoria del dubbio“. Parole che confermano la posizione del Napoli espressa da Conte subito dopo il match: il contatto tra Anguissa e Dumfries non era da rigore.

💥#Marotta ‘risponde’ a #Conte: “Conte è persona intelligente e grande comunicatore. Ha il suo obiettivo quando parla. Però l’arbitro era ben vicino all’azione, sicuramente c’è stato il contatto: il piede è stato spostato e quindi era rigore” pic.twitter.com/Vl5SGxe85y — Interlive (@interliveit) November 12, 2024

Una linea in parte condivisa anche da Rocchi, tanto che Mariani dovrebbe essere retrocesso per qualche partita in Serie B, ma, come spiegato in più di un’occasione da diversi esperti, il Var non poteva intervenire perché l’incrocio tra le gambe c’è stato.