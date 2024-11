L’Inter lo prende a gennaio e lo lascia in prestito: colpo in Serie A

Il primo colpo del 2025 dell’Inter arriva dalla Serie A? Rimarrebbe in prestito fino a giugno, è un vero affare

Dopo il pari carico di polemiche e malumori contro il Napoli, l’Inter vivrà giorni di attesa prima del ritorno in campo dopo la sosta. Ad attendere gli uomini di Inzaghi il Verona a caccia di punti salvezza. Intanto, però, i vertici nerazzurri sono già proiettati verso un altro tema che rimane caldissimo.

Occhio al calciomercato in casa Inter, un frangente nel quale Beppe Marotta negli anni ha mostrato una lungimiranza decisamente superiore alla concorrenza. A tal proposito, sottotraccia, sono già in atto le manovre che riguarderanno la sessione invernale che a gennaio riaprirà ufficialmente i battenti e che registrerà movimenti oculati per rinforzare la rosa di Inzaghi.

Niente follie o spese pazze: c’è la consapevolezza di aver già fatto tanto in estate e di come il gruppo campione d’Italia in carica sia già forte ed in grado di lottare per i vertici di ogni competizione in questa stagione.

Ma c’è una situazione di mercato intrigante che sembrerebbe destinata a prendere corpo nelle prossime settimane. Oaktree ha dettato la linea da seguire: d’ora in avanti il focus sarà su giovani talenti, in grado di crescere e valorizzarsi in maglia nerazzurra, garantendo alla squadra un ricambio generazionale continuo ed favorendo l’autosostentamento economico del club.

A questo punto la prima ‘traccia’ interessante arriverebbe direttamente dalla Serie A: la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe pronto a ‘bloccarlo’ nelle prime settimane dell’anno nuovo.

L’Inter compra subito in Serie A: arriva a giugno

Mirino puntato in casa Parma, dove milita Adrian Bernabé. Il centrocampista ex Barcellona e City è però attualmente infortunato. La lesione di alto grado alla coscia destra lo terrà in infermeria non meno di due mesi, poi il recupero per tornare al meglio.

L’Inter non ha fretta, è conscia delle qualità del classe 2001 che da tempo è finito sulla lista per rinforzare la mediana futura. L’idea potrebbe essere quella di acquistarlo già a gennaio ma lasciarlo a Parma per i prossimi sei mesi, accogliendolo ad Appiano Gentile durante l’estate.

Una strategia ben definita che permetterebbe al 23enne spagnolo di recuperare con calma prima di fiondarsi nella nuova avventura in maglia nerazzurra. Bernabé viene valutato non meno di 20 milioni di euro dal Parma e – lato ingaggio – non rappresenterebbe affatto un problema per le casse interiste.

A Parma, infatti, percepisce appena 800mila euro annui che – se dovesse concretizzarsi il suo trasferimento alla corte di Inzaghi – quantomeno raddoppierebbero. Per caratteristiche tecniche, Bernabé sarebbe preferito dal tecnico di Piacenza rispetto ad Asllani che a questo punto potrebbe fare le valigie e lasciare spazio proprio al prodotto della Cantera del Barcellona.

Fino a questo momento con il Parma ha racimolato 11 apparizioni – tutte in Serie A – con 900′ sul rettangolo verde. Potrebbe essere lui, quindi, la primissima scommessa del 2025 dei campioni d’Italia.