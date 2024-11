Oaktree fa volare l’Inter: 6 ‘colpi’ da 183 milioni

La proprietà americana sta investendo molto sui nerazzurri. Soldi che consentono alla squadra di Simone Inzaghi di essere competitiva

I dubbi sulle reali intenzioni da parte di Oaktree sull’Inter sono svaniti quasi subito. La proprietà americana ha sempre garantito il massimo impegno per mantenere i nerazzurri ai livelli precedenti. A conferma di quanto detto ci sono anche dei numeri: investimenti che fino ad oggi hanno permesso alla squadra di Simone Inzaghi di essere in piena lotta per lo Scudetto oltre che naturalmente giocarsi la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League.

Stando alle ultime indiscrezioni, sono 183 i milioni investiti da Oaktree per mantenere l’Inter ad alto livello. E naturalmente il lavoro del fondo americano non è assolutamente finito qui.

Il fondo si è reso disponibile nelle prossime sessioni di calciomercato a mettere ulteriori soldi per rinforzare la squadra. Un messaggio molto chiaro e che conferma la volontà di puntare molto sul club nerazzurro almeno fino a quando resteranno alla guida.

Inter: Oaktree e gli investimenti, spesi 183 milioni

L’arrivo di Oaktree aveva smosso diversi dubbi tra i tifosi dell’Inter. Nessuno conosceva le reali intenzioni del fondo americano, ma i primi sei mesi rappresentano una conferma della volontà. I proprietari statunitensi hanno intenzione di puntare molto sul club nerazzurro e i 183 milioni spesi sono un segnale molto importante.

Sin dall’inizio si è puntato a puntare a blindare i gioielli come Barella, Lautaro e Asllani. A questi dobbiamo aggiungere anche il nuovo contratto di Simone Inzaghi. Un rinnovo della guida tecnica nel segno della continuità e della volontà di proseguire sulla strada intrapresa negli anni precedenti.

Ma non è assolutamente finita qui. I prolungamenti di Bisseck e Dumfries rappresentano la volontà da parte di Oaktree di puntare molto sull’Inter e di garantire alla squadra un futuro roseo oltre che solido economicamente.

Naturalmente ci sono ancora delle questioni da risolvere come i giocatori over 35. Su di loro la linea di Oaktree è stata molto chiara, ma non è da escludere che per alcuni si possa decidere di tenerli fino alla scadenza e poi interrompere il rapporto. Ma la stagione è ancora lunga e per questo possono esserci delle novità. Una cosa però è certa: ogni scelta Oaktree la fa per il bene dell’Inter e i 163 milioni investiti ne sono una conferma.