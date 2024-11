Piazzato un ‘colpo’ da 15 milioni, Di Marzio: “L’Inter gli dà il doppio”

Novità importante di calciomercato per l’Inter. I nerazzurri hanno piazzato un ‘colpo’ da 15 milioni di euro. L’annuncio arriva da Di Marzio

L’Inter inizia a muoversi sul calciomercato. Nonostante una rosa considerata completa dai dirigenti nerazzurri, a Viale della Liberazione si sta lavorando per il futuro. L’intenzione da parte di Oaktree è molto chiara: continuare a vincere attraverso la sostenibilità economica. Per farlo Marotta e Ausilio hanno l’obbligo di chiudere alcune operazioni in anticipo proprio per non partecipare ad aste che rischiano di far lievitare le spese.

E il primo colpo è stato chiuso. L’Inter ha definito una operazione molto importante da circa 15 milioni di euro complessivi. I dettagli di questo affare sono stati svelati direttamente da Gianluca Di Marzio. Una notizia positiva per Simone Inzaghi e per tutti i tifosi nerazzurri. Il lavoro per costruire la squadra del futuro è iniziato e sicuramente non terminerà qui.

L’Inter pensa al futuro. Con un gennaio che dovrebbe vedere particolari movimenti in entrata (a meno di infortuni o cessioni ndr), a Viale della Liberazione si sta lavorando con attenzione per le prossime stagioni. L’idea di Oaktree è quella di costruire una squadra forte, ma giovane e per questo motivo Marotta e Ausilio hanno l’obbligo di muoversi in anticipo per anticipare la concorrenza.

Inter: chiuso un colpo, l’annuncio di Di Marzio

Così hanno fatto per Bisseck. Il centrale nerazzurro era finito nel mirino di molti club tedeschi e inglesi, ma l’Inter ha battuto la concorrenza rinnovando il contratto e adeguando l’ingaggio.

Il difensore ha firmato con l’Inter un accordo fino al 2029 con lo stipendio che, come annunciato da Di Marzio, è passato dai 700mila precedenti al milione e mezzo a stagione di adesso. Una operazione complessiva, al lordo, di circa 12/15 milioni di euro. Da sottolineare che è stato un prolungamento voluto da entrambe le parti per continuare insieme questa avventura.

Bisseck è destinato a diventare un punto di riferimento di questa Inter. Nonostante il poco spazio concesso, Simone Inzaghi ha sempre parlato molto bene del tedesco e la squadra del futuro vedrà nel centrale uno delle colonne portanti. Una buona notizia quindi per tutti i tifosi nerazzurri. Il difensore continuerà la sua avventura con la maglia del club campione d’Italia e vedremo se già a partire dalla seconda parte della stagione troverà più minutaggio per ripagare la fiducia che la società ha sempre avuto in lui.