Non solo Mkhitaryan: rescissione del contratto con l’Inter

In casa Inter sembra essere partita l’operazione svecchiamento della rosa. Possibili altre rescissioni e non solo Mkhitaryan. I dettagli

È un’Inter che potrebbe cambiare completamente volto la prossima stagione. La linea di Oaktree è molto chiara: puntare sui giovani e futuribili. Questo dovrebbe significare nel giro di due anni dire addio a tutti gli over 30 presenti in rosa e sostituirli con calciatori intorno ai 25 anni se non di meno. Ma non è da escludere che questa operazione di svecchiamento della squadra venga anticipata all’estate.

Secondo le ultime informazioni, l’idea da parte di Oaktree è quella di valutare con attenzione la condizione dei calciatori e poi decidere se attivare la clausola di rescissione del contratto oppure no. Vi avevamo anticipato nei giorni scorsi questa possibilità con Mkhitaryan, ma sono anche altri tesserati che rischiano di finire in anticipo la propria avventura con i colori nerazzurri proprio a causa di questa intenzione di svecchiare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

🚨“#Oaktree non cambierà solo alcuni dirigenti – Danovaro e Pedinotti, tra l’altro, sono due ‘fedelissimi’ del Presidente – ma anche la strategia sportiva del club. Anzi, quella è già cambiata l’estate scorsa con i no a Hermoso e Ricardo Rodriguez. pic.twitter.com/zLuSyPU8wa — Interlive (@interliveit) October 29, 2024

In Viale della Liberazione le idee sono molto chiare. Nelle prossime sessioni di calciomercato si proseguirà sulla strada intrapresa quest’estate. Basta giocatori over 30, ma si punterà principalmente su giovani di talento e, di conseguenza, futuribili. Ma è in corso anche una riflessione sui calciatori che sono già in rosa e diciamo non rientrerebbero nel nuovo progetto targato Oaktree.

Calciomercato Inter: decisa la rivoluzione, i dettagli

Leggendo il bilancio dell’Inter si nota come i contratti di Acerbi e Darmian sono stati rinnovati fino al 2026, ma c’è la possibilità di rescindere il contratto già la prossima estate pagando una buonuscita di circa 500mila euro. Stesso discorso per Mkhitaryan. Per il momento non è ancora stata presa nessuna decisione. Si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Se le condizioni consentiranno di andare avanti, allora molto probabilmente si arriverà fino alla scadenza. Altrimenti si anticiperà la fine del rapporto.

Destino ormai segnato, invece, per de Vrij, Correa e Arnautovic. Gli ultimi due quasi certamente andranno in scadenza anche se non è da escludere, in caso di una proposta interessante a gennaio, una cessione in anticipo. Per l’olandese c’è anche la possibilità di rinnovare il contratto entro una certa data, ma per adesso c’è la volontà di non proseguire insieme. Poi naturalmente la strada fino a giugno è molto lunga e non possiamo escludere che si possa decidere di prolungare. Ad oggi, però, le possibilità sono davvero molto remota.