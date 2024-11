Preoccupazione Thuram, tifosi dell’Inter gelati

Marcus Thuram fa preoccupare i tifosi nerazzurri, occhio alla sorpresa in sede di mercato: può cambiare tutto

L’estate 2023 è stata foriera di cambiamenti in casa Inter. Una rosa che ha visto, tra i tanti rinforzi, uno in particolare brillare e diventare in breve tempo la punta di diamante della squadra di Simone Inzaghi. Quel Marcus Thuram, corteggiatissimo dal Milan ma che alla fine non ebbe dubbi nello scegliere la sponda nerazzurra del Naviglio.

Una decisione che ancora oggi fa gongolare tifosi e dirigenza, consci di potersi godere in casa un calciatore di assoluto valore, sbocciato definitivamente con addosso la maglia dell’Inter. È stato più che decisivo Thuram nell’anno della seconda stella: 15 gol e 14 assist in 46 apparizioni.

Numeri da vero top player: un colpo da maestro di Beppe Marotta che, a zero, ha garantito ai nerazzurri uno degli attaccanti più forti e desiderati a livello internazionale. Un anno dopo la storia non è cambiata e, anzi, vede il nazionale francese attestarsi come assoluto leader tra i campioni d’Italia.

Conti alla mano, il figlio di Lilian sta facendo ancora meglio in termini numerici nonostante le tante voci e indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero lontano da Milano la prossima estate avrebbero potuto distrarlo non poco. Ed invece no: l’ex Borussia Monchengladbach ha inanellato 7 reti e 5 assist in 12 presenze in Serie A quest’anno.

Tant’è che le suddette voci di mercato iniziano ad avere dei lontani ma saldi fondamenti, con una società in particolare che avrebbe ben chiaro quando e come andare all’assalto del gioiello transalpino lasciando l’Inter con un tesoretto importantissimo in cassa.

Thuram via a giugno: offerta fenomenale

Chi si è affacciato già la scorsa estate ad una possibile proposta per il cartellino di Marcus Thuram è stato il PSG. Alla fine, però, il club francese ha trovato un muro invalicabile davanti a sé: un discorso, evidentemente, solo rimandato.

Perché la società di Al-Khelaifi sembrerebbe davvero convinta di regalare all’ex Commissario tecnico della Spagna, o chi per lui, la punta interista. E c’è una via ben precisa da percorrere, sulla quale la dirigenza di Viale della Liberazione non avrebbe voce in capitolo per dire no.

Nel contratto firmato da Marcus e valido fino al 30 giugno 2028, è presente una clausola rescissoria che ammonterebbe a circa 85 milioni di euro. Una cifra notevole, a maggior ragione se si pensa che si tratterebbe di una plusvalenza praticamente totale visto che la punta ha firmato da svincolato.

85 milioni di euro sul piatto, Luis Enrique e il PSG orfani di Mbappè non hanno mai veramente rimpiazzato in termini qualitativi l’attuale attaccante del Real Madrid. E così Thuram – che a Milano percepisce 6 milioni netti a stagione – sembra essere il nome bollente per i mesi estivi. Sotto la Tour Eiffel l’attaccante classe ’97 andrebbe a guadagnare molto di più: uno stipendio a due cifre, da almeno 10 milioni a stagione, è più che plausibile.

La palla a quel punto passerebbe all’Inter, legata alla volontà del calciatore che potrebbe essere tentato da un’avventura a casa sua, conscio di poter diventare il nuovo faro dell’attacco del PSG. Staremo a vedere.