Arnautovic anticipa l’addio a gennaio: l’Inter prende un bomber in Serie A

Marko Arnautovic ha già le valigie in mano ed è pronto a lasciare la Milano nerazzurra a gennaio: sostituto in Serie A per l’Inter

In casa Inter si vive una fase d’attesa. Sarà un weekend lontano dal rettangolo verde per gli uomini di Simone Inzaghi, ‘svuotato’ dei Nazionali ed in attesa del loro ritorno per preparare la prossima sfida di campionato. Il Verona sullo sfondo: intanto, però, lo sguardo vigile di Marotta è sempre proiettato al calciomercato.

Gennaio sarà un mese utile a puntellare la rosa campione d’Italia. Non saranno previsti grossi stravolgimenti ad un gruppo tra i più forti e competitivi d’Europa. In tal senso l’idea della dirigenza di Viale della Liberazione riguarderebbe la possibilità di chiudere alcuni affari solo ventilati la scorsa estate: su tutti, le cessioni.

Una di queste riguarda l’attacco. Al di là del sempre chiacchierato nome di Joaquin Correa per le uscite future, la pista destinata a diventare realmente bollente in ottica cessioni è quella che riguarda Marko Arnautovic. La punta austriaca, classe 1989, non sta praticamente più trovando spazio agli ordini dell’allenatore piacentino.

Il duo titolare formato da Thuram e Lautaro e il terzo ‘incomodo’ Taremi sbarrano le porte all’ex centravanti del Bologna che a fine stagione vedrà scadere il suo contratto con l’Inter. Un addio scontato, certo, ma che a sorpresa potrebbe consumarsi con sei mesi d’anticipo sulla fine dell’accordo tra le parti.

Colpo in attacco: è lui l’erede di Arnautovic

Salutando anzitempo Arnautovic l’Inter risparmierebbe circa 1,75 milioni di euro dei 3,5 che l’austriaco percepisce attualmente nella Milano nerazzurra. Ma a questo punto, chi al suo posto? Il nome che intriga non poco Marotta e Ausilio sarebbe solo uno: Ange-Yoan Bonny.

La stella del Parma ha appena 21 anni ma sta mostrando qualità fuori dal comune in questi mesi: rientrerebbe a pieno diritto nei parametri di età e costi imposti da Oaktree. Un attaccante rapido, forte fisicamente e che è protagonista in quasi tutte le azioni da gol della squadra di Fabio Pecchia. Tant’è che il francese ha siglato 4 reti in 13 presenze, con anche 1 assist all’attivo.

A rivelare l’indiscrezione riguardo all’interesse nerazzurro per il classe 2003 sono gli insider di ‘Salt&Pepper’, che su ‘X’ hanno lanciato la rivelazione di mercato. L’Inter, a questo punto, se Arnautovic dovesse dire addio a gennaio al club nerazzurro, potrebbe davvero puntare al grande colpo.

Bonny avrebbe modo di crescere e maturare ulteriormente al fianco di grandissimi attaccante, strappando un posto nell’Inter del futuro come talento emergente. Il Parma, che lo ha prelevato tre anni fa dallo Chateauroux a titolo gratuito, punterebbe ad un’offerta da almeno 20 milioni di euro per dire sì al suo addio. Complicato ma non impossibile a stagione in corso. Ad ogni moto, lato ingaggio, la dirigenza meneghina andrebbe a risparmiare non poco rispetto ad Arnautovic: Bonny, infatti, guadagna appena 420mila euro a stagione dalla società ducale.