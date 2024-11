Inter, Inzaghi via a fine stagione: Marotta ha già il nuovo allenatore

Un colpo di scena clamoroso: Simone Inzaghi può davvero finire per lasciare l’Inter a fine stagione, sarebbe già stato scelto il suo erede

Un tormentone, evidentemente, senza fine. Sembrava ormai scritta la permanenza di Simone Inzaghi nella Milano nerazzurra dopo l’accordo tra il Manchester United e Amorim, siglato ormai qualche settimana fa. L’ex centrocampista portoghese ha, di fatto, ‘rubato’ il posto che da tempo si vociferava fosse destinato al piacentino.

Quello di tecnico dei ‘Red Devils’ che, compreso il tracollo percorso con ten Hag in panchina, hanno deciso di cambiare tutto e subito, senza aspettare la fine della stagione per poter dare una chance all’allenatore di Piacenza.

Inzaghi, dal suo canto, dopo il rinnovo dello scorso luglio fino al 30 giugno 2026 si trova in una botte di ferro. Il progetto Inter lo intriga e, ad oggi, sembra comunque assai complicato pensare ad un cambiamento così radicale sulla panchina dei campioni d’Italia.

A maggior ragione se si pensa alla seconda stella cucita in petto proprio grazie alla straordinaria stagione passata nella quale Inzaghi è stato il migliore dei registi, dietro le quinte.

Adesso, però, si torna a ipotizzare un clamoroso addio al termine del campionato. Uno scenario pazzesco che potrebbe tuttavia diventare realtà ad una condizione. Se alla fine dell’attuale stagione non dovesse arrivare lo Scudetto numero 21, allora le strade si separeranno. Ed in tal senso Beppe Marotta avrebbe già delineato una strategia inattesa per il successore di Inzaghi sulla panchina interista.

Inter, colpo di scena: Inzaghi già sostituito

Inzaghi via da Milano, dunque: uno scenario che rimane in piedi nonostante gli indizi di mercato puntino ora come ora alla riconferma. Ma, in caso di divorzio, chi al suo posto? Marotta non ha dubbi e avrebbe già scelto un tecnico che conosce benissimo.

Secondo quanto riferito dalla pagina ‘Enganche’ su ‘X’ potrebbe trattarsi di Massimiliano Allegri che, dopo il tempestoso addio alla Juventus al termine della vittoria della Coppa Italia, è adesso svincolato ed in attesa di una chiamata prestigiosa che possa riportarlo presto in panchina.

L’allenatore livornese dovrà verosimilmente aspettare l’estate e ‘sperare’ che il collega non abbia successo da qui ai prossimi mesi: se lo scenario si tramutasse in realtà, Allegri si ritroverebbe incredibilmente in pole position per diventare il nuovo allenatore dell’Inter.

Clamoroso scenario quello che si sta profilando in casa #Inter: senza la vittoria dello Scudetto nella stagione attuale sono molto alte le percentuali di addio di Simone #Inzaghi. Il primo nome per sostituire Simone in casa Nerazzurra é quello di Massimiliano #Allegri. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) November 12, 2024

Uno scossone legato ai risultati, come spesso accade nel mondo del calcio. Al momento, però, questi danno ragione ad Inzaghi: ma da qui a giugno molto – se non tutto – potrebbe cambiare. “Clamoroso scenario quello che si sta profilando in casa Inter: senza la vittoria dello Scudetto nella stagione attuale sono molto alte le percentuali di addio di Simone Inzaghi”, scrive l’insider.

“Il primo nome in casa nerazzurra per sostituire Simone è quello di Massimiliano Allegri“. La bomba, dunque, è stata lanciata. Servirà però attendere per capire se e come si concretizzerà questo avvicendamento in panchina.