Pazza idea Inter, l’ex Juventus sarà il grande colpo

Marotta potrebbe lasciare a bocca aperta i tifosi dell’Inter: un ex Juventus per Inzaghi, è un colpo da applausi

Il calciomercato è un tema caldo in casa Inter, nonostante i risultati del campo stiano effettivamente occupando i pensieri dei tifosi nerazzurri. Ma la dirigenza di Viale della Liberazione non si ferma al rettangolo verde e sta già studiando un affare per fine stagione che farebbe venire i brividi alla Juventus.

L’estate 2025 potrebbe riservare un clamoroso colpo di scena nel mercato nerazzurro che riguarda l’attacco. Marcus Thuram sarebbe sempre un obiettivo prioritario del PSG che, a fine campionato, potrebbe andare all’assalto definitivo per il figlio d’arte.

Il nazionale francese si sta attestando come uno degli attaccanti più forti e prolifici del panorama europeo. Vista la clausola rescissoria da 85 milioni di euro presente nel suo contratto, non sarà affatto semplice trattenerlo nella Milano nerazzurra.

Ecco perché sottotraccia si starebbero già valutando alcuni nomi di grande spessore, per rimpiazzare Marcus a fine stagione. Jonathan David a zero è uno di questi ma non il solo. L’ultimissima suggestione porta ad un bomber di razza, ex Juventus, che potrebbe tradire i bianconeri per sposare il progetto Inter.

Addio Thuram, c’è l’ex Juve per Inzaghi

Moise Kean potrebbe essere la grande sorpresa dell’Inter nella prossima estate. Il rendimento del 24enne di Vercelli alla Fiorentina è semplicemente strepitoso, inanellando gol settimana dopo settimana e lanciando in orbita la squadra di Palladino.

La scorsa estate Kean ha firmato con la Fiorentina un contratto di cinque anni, valido fino al 20 giugno 2029 a 2,2 milioni di euro più bonus. Cifre che rientrano appieno nei paletti imposti da Oaktree, così come l’età del bomber gigliato che è ben tre anni più giovane di Thuram.

Per quanto riguarda il cartellino, il discorso è diverso: bisognerà valutare quali saranno le condizioni imposte dalla dirigenza toscana a fine stagione, dato che il rendimento in crescendo di Kean potrebbe non fare altro che aumentarne i costi. Se l’ex bianconero dovesse continuare su questa strada, non è escluso possano servire almeno 40 milioni di euro per convincere la Fiorentina a capitolare.

Kean in questo momento, in Serie A, è il secondo giocatore più prolifico. Secondo solo a Retegui (11 gol ma con 2 rigori), l’ex punta che ha lasciato la Juventus lo scorso luglio ha siglato 8 reti con 1 assist in 11 presenze in Serie A; vanno poi aggiunti i 3 gol in altrettante apparizioni in campo europeo.

A questo punto, Marotta potrebbe studiare da vicino la situazione legata a Kean per tentare di portarlo a Milano. E nella Torino bianconera già temono una clamorosa beffa nel vederselo contro, nei prossimi Derby d’Italia.