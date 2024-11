Inter, svolta sul mercato: aprono al prestito a gennaio

Una svolta per il calciomercato nerazzurro, adesso i tifosi dell’Inter possono sperare nel colpo in prestito: Marotta all’assalto

Verona-Inter inaugurerà la 13esima giornata di Serie A ed i nerazzurri, dopo il pari contro il Napoli, non possono permettersi passi falsi se vogliono continuare a pensare allo Scudetto. Gli azzurri, per il momento, sono davanti: ecco perché una grossa mano a Simone Inzaghi potrebbe arrivare dalla sessione invernale di calciomercato.

Poco più di un mese alla riapertura del mercato e Beppe Marotta ha già le idee chiarissime su come e dove intervenire per rendere l’Inter una squadra ancora più temibile. Dall’attacco che potrebbe vedere la partenza anticipata di Arnautovic, pronto a far spazio ad un nuovo attaccante entro fine gennaio, fino al reparto arretrato.

La rivelazione che fa sorridere i tifosi dell’Inter arriva dall’Inghilterra, dove ‘Footballinsider247.com’ ha di fatto aperto ad una possibilità concreta per il calciomercato nerazzurro di gennaio. E adesso la dirigenza di Viale della Liberazione può davvero pensare al grande colpo nelle prime settimane del 2025: occhio alla difesa.

Torna in Italia: colpo Inter in prestito

Pare infatti che la dirigenza dell’Arsenal stia seriamente pensando alla cessione di Jakub Kiwior, centrale polacco che già la scorsa estate era stato vicino alla Serie A e all’Inter. Un difensore che ai vertici nerazzurri piace tanto e per il quale si proverà un approccio nel mese di gennaio.

I ‘Gunners’ vorrebbero puntare ad una cessione a titolo definitivo, un’opzione decisamente da scartare nelle prime settimane del 2025: decisamente più probabile che la partenza dell’ex Spezia possa avvenire in prestito, magari con opzione di riscatto a fine stagione. Viene riportato come oltre ai nerazzurri anche Juventus e Milan sarebbero interessati a Kiwior ma la dirigenza di Viale della Liberazione lavora senza sosta alla firma di un nuovo centrale.

A maggior ragione se il probabile addio a zero di de Vrij in estate dovesse diventare realtà: così Marotta potrebbe pensare di anticipare il colpo in inverno. Nonostante gli infortuni di Tomiyasu e Calafiori, Mikel Arteta ormai vede pochissimo Kiwior che rischia di fare tanta panchina da qui ai prossimi mesi. Ora, con l’apertura al prestito, la pista Inter può infiammarsi. Il polacco ritroverebbe il connazionale Zielinski, un’arma in più per convincerlo a scegliere la Milano nerazzurra.

Il cartellino di Kiwior – sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2028 – è valutato 30 milioni di euro ed il suo stipendio da 2 milioni netti a stagione sarebbe decisamente alla portata dei nerazzurri. Per Kiwior in questo primo scorcio di stagione con la squadra inglese, appena 4 apparizioni in Premier League: 7 invece, quelle complessive con assist vincenti e 321′ in campo.