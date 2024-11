Colpo da novanta in difesa, Inzaghi è pazzo di lui: scambio con Frattesi

Simone Inzaghi potrebbe spingere per far arrivare un nuovo uomo in difesa: è possibile uno scambio con Frattesi?

Nonostante i goal e l’impegno in campo, Davide Frattesi non è ancora riuscito a imporsi nel gioco di Simone Inzaghi e non stupisce che, soprattutto da parte degli esperti di calciomercato, continui a essere preso in considerazione come nome in partenza. Negli ultimi giorni è stato addirittura ridotto a possibile contropartita per convincere l’Atalanta a cedere un suo nome pregiato.

La mezzala ex Sassuolo, che ha più volte ripetuto di essere contento all’Inter e di rispettare senza malanimo le decisioni del suo allentato (anche se, di fatto, lo vede solo come una riserva), potrebbe alla fine imporsi e chiedere alla società di essere ceduto. L’Inter, finora, non ha mai voluto prendere in considerazione una simile prospettiva: Frattesi è visto come un investimento per il presente e soprattutto per il futuro.

Dall’altro lato, però, c’è Inzaghi che potrebbe davvero intendere Frattesi come profilo sacrificabile per poter arrivare a un difensore. Si tratta dello svedese Hien. Un giocatore che, secondo il Corriere dello Sport “ha letteralmente stregato Simone Inzaghi per la sua affidabilità e qualità“.

In effetti il ragazzo sta dimostrando di essere uno dei difensori più efficaci in marcatura in Serie A. Sembra già maturo anche dal punto di vista tattico e tecnico: fa bene in impostazione ed è molto versatile: può giocare come centrale, braccetto e terzino. Comprare dall’Atalanta è sinonimo di alta spesa. A oggi il prezzo del cartellino dell’ex Verona potrebbe già aggirarsi intorno ai 35 milioni di euro. Troppi per gli standard di Oaktree, che sembra aver già bloccato l’arrivo di Bijol, che quest’estate ne valeva almeno 10 in meno.

Hein da Inzaghi: Frattesi entra nello scambio

Magari, l’Inter potrebbe offrire alla Dea 18 milioni di euro più Buchanan o un giovane di belle speranze (Pio Esposito?). Di fronte a una simile proposta è facile attendersi un no da parte dei bergamaschi. In generale i Percassi non amano le contropartite: vogliono il cash. Quindi Hien potrebbe partire solo a fronte di un’alta offerta economica.

L’Atalanta, tuttavia, potrebbe replicare con una provocazione, chiedendo in cambio Frattesi. Per la dirigenza di viale della Liberazione, l’affare così impostato non avrebbe alcun senso. Ma per Inzaghi? L’allenatore dell’Inter ha notato già il centrale della Dea due anni fa, quando ancora indossava la maglia del Verona. In una sfida contro i nerazzurri, lo svedese uscì dal campo vincendo tutti i duelli aerei, bloccando un paio di tiri e con un altro paio di tackle assai maschi.

Sembra ormai scontato che l’Inter non stia pensando ad attivare la clausola per il rinnovo automatico di de Vrij. Quindi, dovrebbe arrivare un nuovo centrale. E Isak Hien è un classe 1999 davvero molto interessante. Da quando gioca in Italia è cresciuto moltissimo, dimostrando di essere un calciatore completo.

Cresciuto nell’AIK, ha giocato come attaccante per il Vasalunds IF fino al 2018, poi dopo i vent’anni è stato spostato in difesa. Nel 2022, Hien è stato ingaggiato dall’Hellas Verona. A gennaio 2024 è passato per circa 9 milioni di euro all’Atalanta. Hien fu il ripiego dopo che in extremis saltò la trattativa col Torino per Buongiorno. Un affare per la Dea, sotto molti punti di vista.