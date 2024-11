Calciomercato Inter, clamoroso ritorno a sei anni dalla cessione

Un clamoroso ritorno in maglia nerazzurra, l’Inter ci pensa per la prossima estate: ecco il nome scelto da Marotta

Pochi giorni al ritorno in campione dei campioni d’Italia che, sabato alle 15, affronteranno un Verona a caccia di punti salvezza in una trasferta decisamente insidiosa. In casa Inter, però, il focus rimane anche sul calciomercato, sulle decisioni da prendere tra gennaio e giugno.

Se in attacco è ormai certo che Arnautovic e Correa faranno le valigie e lasceranno la Milano nerazzurra, è altrettanto veritiero pensare che il presidente dell’Inter possa andare pure sul colpo in difesa per regalare un centrale di spessore a Inzaghi. D’altro canto, con de Vrij vicino a salutare a zero, è inevitabile che un investimento di spessore arrivi in quel settore del campo.

Marotta a questo punto della stagione sta già monitorando i nomi che, in vista dell’annata 2025/26, arricchiranno la rosa nerazzurra. E per uno di questi sarebbe un clamoroso ritorno che farebbe felici i tifosi dell’Inter. A sei anni dal suo addio alla maglia nerazzurra, può riaprirsi la storia d’amore con la ‘Beneamata’: ecco il colpo per la prossima estate.

Inter, può tornare gratis dopo sei anni

È rimasta decisamente impressa nelle menti dei milanisti la prestazione da urlo di Gabriele Zappa che in Cagliari-Milan dello scorso 9 novembre, con una straordinaria doppietta regalò ai suoi il pari nei minuti finali contro la squadra allenata da Paulo Fonseca.

Hanno certamente gongolato gli interisti che Zappa, classe 1999, lo conoscono benissimo. Cresciuto nelle giovanili nerazzurre, fu ceduto nel 2019 al Pescara per 3 milioni di euro. Adesso il suo contratto con il Cagliari è in scadenza il 30 giugno 2025 e non sembrano esserci margini affinché il 24enne di Monza possa decidere di prolungare con la società rossoblù: su di lui gli occhi di Beppe Marotta.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, come rivelato su ‘X’, Inter e Roma sarebbero sulle sue tracce. Un’occasione ghiotta per la società meneghina e i motivi sono diversi.

In primis quello legato alla compilazione delle liste: essendo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, il laterale sarebbe un’opzione utile anche in tal senso. Non di minore importanza lo svecchiamento richiesto da Oaktree. Nonostante il rinnovo fatto, Denzel Dumfries potrebbe comunque finire per lasciare Milano a fine stagione. E Zappa, in quella zona del campo, darebbe una grossa mano a Inzaghi.

In un momento nel quale si valuta una piccola grande rivoluzione, il classe ’99 rischierebbe di essere una delle primissime sorprese che la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di riservare.

Il gioiello del Cagliari, schierabile a tutta fascia così come da centrale difensivo all’occorrenza, in questo prima parte di stagione ha racimolato 14 presenze complessive e 2 gol. Lato stipendio, non vi sarebbe alcun problema: ad oggi Zappa percepisce appena 300 mila euro a stagione dalla società isolana.