Disastro Nazionali, anche Asllani va ko: annuncio UFFICIALE

In casa Inter non arrivano assolutamente buone notizie. Anche il centrocampista albanese va ko ed ora toccherà a Inzaghi fare le scelte

Le nazionali rappresentano sempre una incognita per i club. Il rischio di dover fare i conti con gli infortuni è sempre dietro l’angolo, ma c’è anche la possibilità di vedere rientrare giocatori con l’umore molto passo a causa di prestazioni insufficienti. E possiamo dire che questa sosta per l’Inter non è stata sicuramente delle migliori.

Inzaghi ormai da giorni deve fare i conti con l’infortunio di Calhanoglu (nelle prossime ore di avrà un quadro più chiaro) e a questo si aggiungere anche un problema con Asllani. Il centrocampista è andato ko nell’ultima partita con l’Albania e diciamo che il suo umore al rientro ad Appiano Gentile non è sicuramente dei migliori. Ora toccherà a Inzaghi fare le scelte e valutare se sia il caso di rischiare l’ex Empoli oppure no.

Le nazionali molte volte possono rappresentare una sorta di trampolino di lancio per i club. Lo è stato in passato per Frattesi, rientrato ad Appiano Gentile con un umore completamente differente da come era partito. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Asllani. L’Albania ha perso una brutta partita contro l’Ucraina e l’ex Empoli al termine della sfida ha fatto un mea culpa ai microfoni dei giornalisti.

Inter: brutte notizie da Asllani, le ultime

“Siamo entrati in campo malissimo, non si possono prendere due gol in due minuti davanti al nostro pubblico – ha ammesso Asllani subito dopo la sconfitta della sua Albania – abbiamo giocato la peggiore partita nel primo tempo. Poi nella ripresa la situazione è migliorata e speravamo di poter raccogliere almeno un punto, ma non ci siamo riusciti. Il calcio è questo e sono certo che cresceremo“. Il centrocampista si è anche pronunciato sull’Inter: “Sono pronto a sostituire eventualmente Calhanoglu. Sono sicuramente migliorato“.

Asllani è quindi pronto a partire titolare contro Verona e Lipsia in caso di mancato recupero di Calhanoglu. La scelta poi spetterà ad Inzaghi, ma quasi sicuramente in una delle due partite per lui ci sarà spazio dall’inizio. Molto probabilmente l’Empoli troverà una maglia da titolare sabato in terra scaligera e poi in Champions potrebbe essere riproposto Barella o Zielinski in quel ruolo. Naturalmente tutto dipenderà dalle condizioni del turco e dalle tempistiche dell’infortunio rimediato in nazionale.