Inter, Simeone porta un campione assoluto: affare da sogno

Il Cholo Simeone potrebbe sbarcare all’Inter e portare con sé una stella: occhio al colpo da capogiro per i campioni d’Italia

Il calciomercato rimane il tema focalizzante in casa Inter, nonostante ci si avvicini a grandi passi al ritorno in campo. La sfida contro il Verona è alle porte e i nerazzurri dovranno fare a meno di uno dei pilastri insostituibili di Simone Inzaghi, vale a dire Hakan Calhanoglu.

Al suo posto dal 1′ giocherà probabilmente Kristjan Asllani, uno dei nomi meno impiegati da Inzaghi e che da qualche settimana a questa parte sembra orientato più a dire addio alla maglia nerazzurra già nel mese di gennaio che a restare, come primissima alternativa al regista turco.

Intanto le attenzioni dei vertici di Viale della Liberazione guardano più lontano, alla prossima stagione che potrebbe presentare un cambiamento davvero importante e tangibile, stavolta in panchina. Simone Inzaghi rimane sotto contratto con il club di Oaktree fino al 30 giugno 2026: l’ultimo rinnovo è avvenuto lo scorso luglio e sembrava aver tolto ogni dubbio sulla permanenza del tecnico emiliano.

Poi ci sono state le indiscrezioni secondo cui il Manchester United – che alla fine ha scelto Amorim – fosse fortemente interessato all’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. La stima di diverse altri grandi società europee rimane intatta e così Inzaghi potrebbe davvero salutare Milano e la Serie A, lasciando il posto ad un ex interista doc come Diego Simeone. Tre anni in maglia nerazzurra, prima dell’addio: ora, da tecnico, l’argentino può regalare un grandissimo colpo alla sua Inter.

Inter, colpo da Madrid: arriva con Simeone

Stando a rumors dalla Spagna per Simeone a Milano, sponda nerazzurra, ci sarebbero concrete possibilità. Soprattutto se Simone Inzaghi dovesse fallire l’obiettivo ‘minimo’: lo Scudetto.

A tal proposito il ‘Cholo’, tecnico più longevo nella storia dell’Atletico Madrid, potrebbe lasciare la squadra spagnola per guidare l’Inter, portando con sé nientemeno che Antoine Griezmann.

Il 33enne francese guadagna 6 milioni netti a stagione ed è sotto contratto con i ‘Colchoneros’ fino al giugno 2026. Ad un anno dalla scadenza, dunque, l’esborso economico per il cartellino del campione francese potrebbe essere notevolmente ridotto, intorno ai 15 milioni di euro. Senza contare, poi, che ‘Le Petite Diable’ seguirebbe volentieri l’allenatore argentino nella sua nuova avventura in Italia.

Un incastro perfetto, ma del tutto impossibile. Simeone è l’allenatore più pagato al mondo, circa 34 milioni di euro (lordi). Se Inzaghi andasse via, Marotta punterebbe probabilmente su un allenatore italiano giovane e con ingaggio inferiore anche a quello di Inzaghi. In tal senso attenzione al nome di Raffaele Palladino. Per quanto riguarda Griezmann, il francese è un profilo che verrebbe senz’altro bocciato da Oaktree.