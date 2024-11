La soluzione è in casa, l’Inter ha scelto il colpo in attacco

Il mercato dell’Inter decollerà, in estate, con un grande colpo in attacco: decisione presa, Marotta lo metterà a disposizione di Inzaghi

Da qui a Natale l’Inter sarà protagonista in campo, tra Serie A e Champions League, con diversi scontri cruciali per la stagione nerazzurra. Lipsia e Leverkusen in Europa mentre in campionato Fiorentina, Lazio e Atalanta saranno le sfide più insidiose per i ragazzi di Simone Inzaghi.

Dal campo al calciomercato, però, il passo è straordinariamente breve ed è inevitabile che la programmazione in vista della prossima stagione vada vanti a grandi passi, con largo anticipo. Marotta, in tal senso, non vuole farsi trovare impreparato.

Il focus in vista della prossima stagione, in casa Inter, sarà tutto o quasi sull’attacco. Un reparto che vede ancora una volta in Marcus Thuram il suo reale trascinatore. Il francese, arrivato a zero poco più di un anno fa e tra i leader tecnici della squadra, ha già segnato 8 reti e firmato 5 assist in 15 presenze tra campionato e coppe.

Al punto che le voci di mercato che riguardano il figlio di Lilian non si spengono e potrebbero incendiarsi nei mesi estivi. Al di là di ciò Thuram – tanto quanto capitan Lautaro Martinez – rimangono i perni da cui ripartire, costruendo un attacco ancora più completo e variegato. Con Mehdi Taremi che rimane la primissima scelta alle spalle del duo titolare, è inevitabile spingere per la partenza di due esuberi di lusso che pesano non poco sui conti della società di Oaktree.

Arnautovic e Correa, due casi analoghi sia per la scadenza imminente (giugno 2025) che per la scelta di Inzaghi di guardare oltre, relegandoli oggi in panchina. A tal proposito proprio per quanto riguarda l’attacco Marotta una prima importante decisione l’avrebbe presa e riguarda quello che sarà uno dei nuovi attaccanti della rosa nerazzurra nella stagione 2025/26.

Torna all’Inter: ecco il prossimo bomber nerazzurro

Tra i tanti candidati ad arricchire l’attacco nerazzurro ce n’è uno in particolare che, virtualmente, ha già addosso la maglia dell’Inter. Si tratta di Sebastiano Esposito, gioiello di proprietà del club meneghino che in prestito all’Empoli sta facendo buone cose.

Il 22enne di Castellammare di Stabia, in teoria, potrebbe venire riscattato per 5 milioni di euro dalla società toscana. Nella pratica, invece, l’Inter sembra aver preso la decisione di puntare sul giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e che sarebbe un grande colpo, anche per la compilazione delle prossime liste. 9 presenze con 3 reti e 2 assist vincenti all’attivo con l’Empoli, con un gol ogni 207′ con la squadra di mister D’Aversa.

L’Inter, dunque, reincorporerà in prima squadra Esposito dandogli la possibilità di mettersi in mostra, partendo come valida e promettente alternativa ai titolari nella prossima stagione che sarà sicuramente carica d’impegni.

Lo stipendio di Esposito, al momento, è di 300mila euro netti a stagione. Tornando a Milano avrebbe modo di mettersi in mostra e fare il tanto atteso salto di qualità che gli interisti attendono da tempo. Per il classe 2002, che debutto in prima squadra non ancora maggiorenne, ai tempi di Conte e Lukaku, potrebbe dunque arrivare l’occasione della vita.