Due mesi di stop e 6 partite out: insulti alla dirigenza dell’Inter

Ancora un infortunio e resta stagionale abbastanza compromessa finora per il difensore, i tifosi accusano l’Inter e lanciano un appello per il prossimo anno

La vittoria dell’Inter conquistata fuori casa a scapito del Verona è ancora sulla bocca di tutti, per via del larghissimo risultato finale maturato soltanto nel corso della prima frazione di gioco. Uno 0-5 non lo si vedeva da tempo e fino a questo momento, nel percorso stagionale finora compiuto, i nerazzurri non erano riusciti neppure ad avvicinarvisi.

La sensazione è che adesso anche questo successo, reso tale anche dal supporto a sorpresa di Joaquin Correa, possa galvanizzare sotto ogni aspetto la squadra in vista della imminente partita di Champions League in programma contro il Lipsia. Fronte offensivo la scelta di Simone Inzaghi ricadrà quasi certamente sull’imprescindibile duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sebbene restino spiragli aperti anche per l’impiego di Mehdi Taremi come avvenuto in diverse occasioni finora nella massima competizione internazionale per club.

Una situazione ben diversa la si vedrà nel reparto arretrato, per via dell’ultimo infortunio rimediato da Francesco Acerbi proprio in occasione dei primi minuti giocati nel corso della sfida passata contro la squadra gialloblu in campionato. Il calciatore è stato quindi sottoposto quest’oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della gamba destra, aprendo una nuova emergenza che attanaglia l’intero staff tecnico alle dipendenze del piacentino ex Lazio.

Acerbi ancora fermo per infortunio, i tifosi rumoreggiano: serve un centrale più fresco

L’altro centrale Stefan de Vrij, già chiamato a prendere il posto di Acerbi contro il Verona, dovrebbe dunque esser costretto a fare gli straordinari per sostituirlo anche contro il Lipsia e non si esclude che possa accadere lo stesso anche contro la Fiorentina.

Il tutto occorso a poche settimane dalla notifica ufficiale del rinnovo del contratto del centrale italiano, nonostante fosse ben viva la consapevolezza che abbia saltato altre quattro partite per infortunio contro Juventus, Empoli, Venezia e Young Boys. A cui si aggiungeranno, inevitabilmente, le restanti due.

A tal proposito, la tifoseria nerazzurra ha incominciato a rumoreggiare parecchio perché sospinta da un sentimento contrastante sulla reale efficienza di Acerbi e le possibilità di fargli mantenere una buona resa fisica da qui al prossimo futuro. Ad esser finita sotto scacco, nello specifico, è stata la dirigenza dell’Inter capitanata dai soliti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio i quali dovranno verosimilmente ricorrere al mercato estivo per tamponare una grossa falla nel ruolo.

Al probabile addio di de Vrij dovrebbe dunque seguire l’arrivo di un centrale giovane e già abituato a prendere parte in certi contesti internazionali, affinché sia quest’ultimo a rilevare le redini del reparto in qualità di titolare scalzando Acerbi ad alternativa in partenza dalla panchina.