Inzaghi lo ha chiesto alla dirigenza: colpo in casa Lazio

Il tecnico nerazzurro ha fatto la sua prima richiesta per l’anno prossimo: dai biancocelesti all’Inter, i dettagli

La strategia in casa Inter è chiara e per la prossima stagione sono tanti i cambiamenti previsti, in ogni settore del campo. Forte del rinnovo firmato lo scorso luglio fino al 30 giugno 2026, a meno di sorprese Inzaghi rimarrà la Stella Polare del progetto nerazzurro.

Da lui, le idee che Marotta e Ausilio proveranno a sviluppare per rendere l’Inter ancor più irresistibile nell’annata che verrà. Nella stagione 2025/26 la difesa subirà un restyling importante: sono previsti 1-2 innesti sugli esterni, senza contare la ormai già nota caccia al centrale che potrebbe regalare a Inzaghi un difensore di spessore internazionale. Magari già a gennaio… In attacco è ormai chiaro come Marko Arnautovic e Joaquin Correa facciano parte del passato.

L’argentino, nonostante il gol contro il Verona, è in rampa di lancio per salutare. La novità però più rilevante potrebbe riguardare il centrocampo, un reparto nel quale resta imprescindibile Nicolò Barella, apprezzatissimo da diversi top club europei. Da lui a Calhanoglu – e non solo – c’è un nome nello scacchiere di Inzaghi pronto a dire addio all’Inter in estate.

Lazio-Inter, che affare: è stato scelto da Inzaghi

Kristjan Asllani è ormai fuori dalle priorità di Inzaghi e, nel ruolo di vice Calhanoglu, è stato impiegato poco e con scarsi risultati dallo stesso Inzaghi. Ecco perché il nazionale albanese, nonostante l’Inter abbia investito tempo e denaro su di lui, lascerà verosimilmente spazio a qualcun altro.

Quel qualcun altro potrebbe essere Nicolò Rovella, ex Juventus che con la maglia della Lazio sta giocando un gran calcio. Il club di Lotito lo riscatterà dalla Juventus ma potrebbe presto salutarlo.

È di 1,8 milioni di euro a stagione lo stipendio percepito da Rovella nella Capitale, cifre decisamente alla portata della dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe decidere di compiere un investimento importante per il suo cartellino.

Il classe 2001 è stato praticamente sempre impiegato da mister Baroni in questo inizio di stagione. Simone Inzaghi è un grande estimatore di Rovella e non vedrebbe l’ora di poterlo allenare ad Appiano Gentile. Staremo a vedere.