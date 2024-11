Zero minuti con Inzaghi, ma eroe in Nazionale: se non cambiano le cose lascerà l’Inter

Il calciomercato nerazzurro potrebbe prevedere un clamoroso addio: il talento può dire addio. È fenomenale con la sua Nazionale

La cinquina riservata al Verona, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ha riportato il sorriso in casa Inter. I nerazzurri sono adesso focalizzati sulla prossima gara di Champions League contro il Lipsia, in programma domani sera al ‘Meazza’. Nel frattempo, è il calciomercato il tema bollente.

Gennaio sarà il mese utile per tamponare quelle che ad oggi rischiano di essere delle lacune pericolose per il gruppo in mano a Simone Inzaghi. D’altro canto, con un occhio vigile alle finanze, Oaktree ha intenzione di puntare sui giovani per il futuro dell’Inter.

Dopo aver accolto profili esperti come Taremi e Zielinski la scorsa estate, il club potrebbe proiettare le proprie attenzioni sui talenti che plasmeranno una grande Inter nei prossimi anni. Parallelamente, però, c’è una situazione in particolare che potrebbe subire un cambiamento decisamente spiacevole.

Sembra che uno dei talenti interisti possa finire per fare le valigie e salutare nei prossimi mesi. Finché non vedrà il campo, nonostante le prestazioni maiuscole con la sua Nazionale, il suo destino è già scritto.

Inter, addio più vicino: il gioiello non gioca mai

Potenziale cambiamento nel futuro di Luka Topalovic. Il trequartista 18enne ha trascinato la Slovenia Under 19 alla fase élite per le qualificazioni al prossimo Europeo. È arrivato la scorsa estate dal Domzale e tutti, in nerazzurro, si sono resi conto del suo enorme potenziale.

Un giovane di grandi speranze che, da titolarissimo nella prima squadra nel suo Paese, si è trasformato in un leader insostituibile. Oggi è tra i protagonisti fondamentali per il Ct Anton Zlogar. Nelle ultime 7 uscite sono state ben 6 le reti dello sloveno, tra queste la splendida doppietta al Kazakistan di una manciata di giorni fa coi quali il classe 2006 ha trascinato i suoi al turno successivo. Il discorso è assai diverso, invece, da quando ha messo piede a Milano.

I dettami di mister Zanchetta sono stati recepiti al meglio dal giovane talento, schierato spesso e volentieri come mezzala in una mediana a tre. 13 apparizioni complessive e 2 reti. Ma Inzaghi non gli hai concesso una chance in prima squadra, cosa che potrebbe portare il ragazzo a valutare l’addio.

🇮🇹Fiorentina U20 V Inter U20 going to bang. 🇮🇹Thomas Berenbruch (19, 2005) & 🇸🇮Luka Topalović (18, 2006) (Lula on bench today) but two FINEEEEE midfielders for Inter. Exceptionally talented & efficient.

I love efficiency in Footballers. pic.twitter.com/xkEriwRBvF — António Mango (@AntonioMango4) November 10, 2024

Le grandi prestazioni con la Slovenia sembrerebbero poter spingere, in un futuro non troppo lontano, a valutare una delle tante big che si stanno accorgendo di Topalovic e che potrebbero farsi avanti già la prossima estate. L’Inter, a questo punto, è avvisata.