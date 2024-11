50 milioni, Guardiola lo vuole a tutti i costi: assalto in casa Inter

Il tecnico catalano torna a far spaventare i nerazzurri: assalto del Manchester City a uno dei pilastri della squadra di Inzaghi

Il calciomercato in casa Inter è già pronto a diventare rovente. Voci, indiscrezioni, certezze e pianificazione che tra cessioni e acquisti stravolgerà la rosa in mano a Simone Inzaghi. In tal senso c’è una minaccia all’orizzonte che può togliere il sorriso dai volti dei tifosi interisti: il Manchester City.

Da gennaio a giugno, le scelte per quel che riguarda le uscite saranno assolutamente decisive per indirizzare i nuovi colpi in entrata in casa Inter. E così, un po’ per necessità un po’ per facilitare l’inserimento di nuovi innesti, si torna già a vociferare di potenziali pesanti addii alla rosa nerazzurra.

Nel recente passato si è parlato di Lautaro ma, soprattutto, di Marcus Thuram nel cui contratto è presente una clausola da 85 milioni di euro che – secondo fonti estere – il PSG potrebbe pagare senza troppi problemi.

Ma non è finita qui. L’ultima suggestione – in questo caso si tratterebbe di un vero e proprio ritorno di fiamma – mette al centro dell’attenzione Pep Guardiola ed il Manchester City. La società inglese deve fare i conti con un momento assai delicato vissuto dai ragazzi di Guardiola, reduci da 5 ko di fila tra campionato e Champions League, con l’ultimo pesantissimo poker casalingo incassato per mano del Tottenham.

A questo punto si pianificano le prossime mosse estive per far tornare a splendere i ‘Citizens’ ed il colpo – che Guardiola, fresco di rinnovo, vorrebbe prima di qualsiasi altro – potrebbe arrivare direttamente dalla Milano nerazzurra.

Inter, Guardiola ci riprova: offerta pronta

Non è Hakan Calhanoglu la primissima scelta della rosa nerazzurra che Guardiola guarda con enorme interesse per l’anno prossimo. Certo, il turco piace parecchio (come al Bayern Monaco), ma la priorità del tecnico catalano era e rimane solo una: Alessandro Bastoni.

Il Manchester City ha incassato ben 17 reti in 12 partite di Premier League e, nonostante il secondo posto ed un distacco non troppo proibitivo sul Liverpool primo, i limiti difensivi della squadra di Guardiola preoccupano non poco.

Già in passato si erano fatte consistenti le voci che avrebbero voluto la società inglese puntare sull’ex centrale dell’Atalanta, ora pilastro dell’Inter e tra i più forti interpreti nel suo ruolo nel panorama internazionale.

A tal proposito Guardiola potrebbe convincere la dirigenza del City a proporre un’offerta da ben 50 milioni di euro per il cartellino del difensore azzurro, che è sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2028.

Marotta proverebbe a fare muro e, al limite, a giocare a rialzo: i vertici di Viale della Liberazione, almeno nelle intenzioni iniziali, non sembrano disposti a trattare la cessione del classe ’99. Ma se la proposta dovesse lievitare ulteriormente, sarebbe difficilissimo dire di no. Bastoni percepisce uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti, cifra che a Manchester potrebbe quasi raddoppiare.