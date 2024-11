Scippo Inter al Napoli: affare a zero, ora c’è l’annuncio UFFICIALE

Arrivano aggiornamenti sul supposto nuovo scippo organizzato dall’Inter ai danni del Napoli: è in ballo un affare a zero

Dopo aver preso Piotr Zielisnki a zero e aver fatto andare Aurelio De Laurentiis su tutte le furie, Beppe Marotta potrebbe essere interessato a ingaggiare un altro calciatore del Napoli, sempre senza versare un euro alla società… Se ne è parlato molto nei giorni scorsi, quando le radio locali partenopeo hanno cominciato ad alimentare le voci di un possibile nuovo spicco dell’Inter al Napoli.

Ci sono quattro big attualmente in scadenza nel Napoli: Anguissa, Contini, Meret e Juan Jesus. E per tutti e quattro la dirigenza azzurra non è ancora riuscita a trovare un accordo di massima sul rinnovo. De Laurentiis spera di poter convincere subito il camerunese e di avere tempo a sufficienza per accordarsi con il portiere. Gli altri due, invece, potrebbero anche essere lasciati liberi.

Ai nerazzurri, secondo alcune voci, interesserebbe Alex Meret. Ve ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa, spiegandovi che per l’Inter il portiere del Napoli, al momento, non è una priorità di mercato. I rumors su una possibile trattativa sono tuttavia nati già molti mesi fa e si sono intensificati oltremisura nell’ultima settimana. Ed è così che l’agente del portiere si è sentito in dovere di intervenire.

Secondo scippo dell’Inter al Napoli: interviene il procuratore

Federico Pastorello, nome noto anche in casa Inter (è il procuratore di Acerbi e di de Vrij), si è riavvicinato a Romelu Lukaku, dopo essere stato l’intermediario che aveva contribuito per portarlo la prima volta a Milano. E fra i suoi assistiti c’è anche Meret.

Intervistato a calciomercato.it, il procuratore ha spiegato che il portiere non ha mai realmente chiuso alla possibilità di rinnovo con il Napoli: “Il dialogo con il Napoli, onestamente, è molto molto positivo“, ha dichiarato l’agente. “La percezione è che il club abbia piacere di prolungare il contratto. Da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo“.

E perché non c’è stata ancora intesa. Secondo Pastorello bisogna ancora trovare un accordo dal punto di vista economico. “Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto, e il Napoli su questo sembra d’accordo, ma c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista“.

A questo punto, l’agente ha voluto anche smentire tutti i rumors su un possibile scippo a zero da parte dell’Inter: quindi a Napoli possono stare tranquilli… “Posso dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere: Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi, sinceramente, non abbiamo mai avuto mire diverse. Pensiamo solo al rinnovo“.

Rassicurazioni parziali e critiche

Nonostante questa rassicurazione, Pastorello ha voluto poi spiegare che non è possibile ancora parlare di rinnovo certo. “Nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno… ma ora, comunque, la priorità è quella del rinnovo col Napoli“.

Pastorello ha parlato anche di Lukaku, rivelando che l’ex Inter è molto contento a Napoli. Pur essendo abituato a segnare molto, il belga ha capito che in questo momento deve lavorare per ritrovare la forma e la continuità. Secondo Pastorello, dunque, è falso che Lukaku si senta irritato dalle critiche della piazza.

“Credo che il suo impegno sia sotto gli occhi di tutti, è contento quando la squadra vince indipendentemente che faccia goal o meno, lavora molto per la squadra e questo lo si vede chiaramente. Quindi lui è contento perché il Napoli vince, il resto sono solo chiacchiere. E comunque i tre punti di domenica sono arrivati con un suo goal, quindi credo che tutti siano contenti”, ha concluso l’agente.