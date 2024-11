Lascia l’Inter per tornare al suo vecchio club: si chiude già a gennaio

Il suo futuro sarà lontano dalla Milano nerazzurra, dice addio e ritorna nel suo ex club: firma nella sessione invernale

Il calciomercato di gennaio si avvicina a grandi passi. Una sessione in cui Marotta e Ausilio proveranno nel caso a puntellare la rosa di Inzaghi, per renderla più completa in vista della seconda parte della stagione.

Qualcosa potrebbe muoversi pure in attacco. Il presente parla di un addio che nelle prime settimane del 2025 potrebbe consumarsi e riguardare proprio il reparto avanzato di Inzaghi. Un’occasione per l’Inter di liberarsi di un esubero e alleggerire il monte ingaggi:

Al di là di quello che sarà il destino di Joaquin Correa, ritornato al gol dopo mesi di totale anonimato agli ordini di Inzaghi, è un altro il candidato principale a lasciare l’Inter nel mese di gennaio. Si parla di Marko Arnautovic, ormai fuori dai piani dell’allenatore emiliano.

Ritorno deciso: lascia l’Inter e resta in Serie A

Tra presente e futuro, Arnautovic è ormai consapevole di non rappresentare più una primissima scelta per lnzaghi e per l’Inter. 7 apparizioni, 1 rete e appena 191′ in campo con maglia nerazzurra, superato da Taremi e con un Correa che rischia di guadagnare preferenze da qui alle prossime settimane.

Ecco quindi che dopo la ventilata ipotesi Torino, sembra paventarsi l’opzione clamorosa: il ritorno al Bologna. I felsinei in attacco hanno puntato su Thijs Dallinga, pagato 15 milioni e ancora a secco con la maglia rossoblù.

Una delusione totale, con la dirigenza del Bologna che potrebbe mandare via in prestito il 24enne olandese per fare spazio al ritorno del più esperto Arnautovic, che vedrebbe decisamente di buon occhio una nuova avventura con la squadra emiliana.

Con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale, il 35enne austriaco potrebbe dire definitivamente addio all’Inter. Il muro da superare, per la dirigenza del Bologna, sarebbe lo stipendio dell’attaccante classe ’89: a Milano guadagna 3,5 milioni netti a stagione, decisamente troppi per il Bologna.