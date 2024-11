Inter, sgarbo alla Juventus: ecco l’erede di Acerbi

Un colpo di scena per la difesa nerazzurra: sostituto Acerbi, così Marotta può beffare la Juve

Si sono fronteggiate poco più di un mese fa, in uno spettacolare Derby d’Italia chiuso con un 4-4 che ha portato dietro di sé un mare di polemiche. Adesso Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi nuovamente, stavolta lontano dal rettangolo verde. Il calciomercato può regalare un colpo di scena davvero clamoroso.

La difesa era e rimane un punto cruciale delle rose di Inzaghi e Thiago Motta, visto che per motivi diversi la ricerca di un nuovo centrale difensivo è un’esigenza comune. E tra presente e futuro, dopo i gravi infortuni occorsi a Bremer prima e Cabal poi, è inevitabile pensare che Cristiano Giuntoli possa formalizzare un investimento di peso nei prossimi mesi.

Il tiutto magari già a gennaio, anche se sembra complicato spendere tanto in una sessione nella quale le grandi occasioni spesso e volentieri sono sovrapprezzate. Bisognerà fare di necessità virtù, almeno fino a fine stagione.

In casa nerazzurra, al netto del rinnovo annuale di Darmian e Acerbi, è virtualmente certa la partenza a parametro zero di Stefan de Vrij. Con l’olandese – che guadagna 3,5 milioni netti a stagione – fuori dai giochi e con Acerbi che giocherà probabilmente il suo ultimo anno in maglia nerazzurra, la firma di un centrale di spessore è praticamente scontata.

Scippo in Serie A: Marotta distrugge la Juve

Attraverso ‘Tribalfootball.com’ Rudy Galetti ha parlato di mercato e di una possibilità per la difesa nerazzurra che potrebbe risuonare come una dolorosissima beffa per la Juventus. Marotta, infatti, è sulle tracce di un centrale di grande talento già protagonista in Serie A.

Si tratta di Sam Beukema, difensore di proprietà del Bologna che la Juventus ha messo in cima alla lista dopo il gravissimo infortunio di Gleison Bremer. Il brasiliano rimarrà indisponibile fino al prossimo giugno e così potrebbe essere il classe ’98 uno dei candidati a rinforzare la retroguardia bianconera.

O forse no. Galetti, infatti, parla di come Beukema possa effettivamente diventare un’opzione caldissima per l’Inter. La dirigenza lo riterrebbe il futuro erede di Acerbi che, recentemente, ha rinnovato il suo contratto coi nerazzurri per un’ultima stagione.

Ma già dalla prossima estate, Beukema potrebbe trasferirsi ad Appiano Gentile diventando una delle primissime scelte di Inzaghi. Al di là della possibile – o meglio, assai probabile – opzione italiana, anche Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool (Slot lo voleva ai tempi del Feyenoord) rimangono in corsa per il pilastro del Bologna. Dopo un anno da protagonista nel quale è stato fondamentale per la qualificazione alla Champions League dei felsinei, il suo rendimento sta crescendo di settimana in settimana.

Il Bologna potrebbe pensare di privarsi dell’olandese solo a fine stagione e davanti ad una proposta di almeno 25 milioni di euro. Beukema, sotto contratto con il club rossoblù fino al 30 giugno 2027, in Emilia percepisce un ingaggio di appena 700mila euro netti a stagione. La Juventus, dunque, rischia di ritrovarsi a mani vuote: per Beukema – 17 presenze ed 1 assist quest’anno – l’Inter è in pole position.