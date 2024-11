L’Inter vuole chiudere: operazione da 80 milioni, blitz dell’agente

I nerazzurri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Possibile un incontro con il procuratore per valutare meglio la situazione

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. Nonostante a gennaio non si attendono particolari novità a livello di movimenti, a Viale della Liberazione si continua comunque a lavorare in vista dell’estate e l’obiettivo è quello di poter dare a Simone Inzaghi dei rinforzi importanti per alzare il livello della rosa. Per il momento siamo nel campo delle valutazioni e queste vengono fatte anche tramite incontri con gli agenti.

Possibile nei giorni scorsi un vertice con il procuratore di un obiettivo dell’Inter in ottica calciomercato estivo. Si tratta di una operazione non semplice da chiudere visto che si parla di un investimento di circa 80 milioni di euro e serve l’ok di Oaktree. Intanto sono arrivati i sondaggi e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà la possibilità di arrivare all’accordo oppure no.

Per il momento siamo nella fase embrionale della trattativa per diversi motivi, ma l’Inter ci pensa e valuta la possibilità di acquistarlo durante il calciomercato estivo. Una operazione economica importante e per questo motivo si preferisce effettuare tutte le valutazioni del caso prima di affondare il colpo in modo definitivo.

Calciomercato Inter: incontro con l’agente, il punto

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter potrebbe aver incontrato l’agente di David a Milano nella giornata di martedì. Il procuratore dell’attaccante in scadenza con il Lille era a Bologna per seguire il suo assistito e non è da escludere che possa aver fatto una sosta nella città meneghina per parlare con i nerazzurri.

La punta deve ancora sciogliere le riserve sul suo futuro e per questo motivo si stanno sondando tutte le possibilità. La squadra di Simone Inzaghi resta assolutamente in corsa nonostante la concorrenza di Barcellona e di club della Premier League.

Si tratta a prescindere di una operazione economica non semplice da portare a termine. Il giocatore è in scadenza con il Lille, ma tra ingaggio e commissioni si parla di una cifra intorno agli 80 milioni di euro. David rispecchia alla perfezione la linea indicata da Oaktree. Resta da capire se la proprietà americana darà il via libera ad un investimento simile oppure chiederà a Marotta di guardarsi intorno per trovare una soluzione differente.