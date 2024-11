Capolavoro Inter: Hakimi e 50 milioni più David a zero

Hakimi è sempre rimasto molto legato all’Inter e non ha mai chiuso le porte ad un ritorno. Ecco cosa succede

Il ritorno di Hakimi all’Inter si è ipotizzato in più di un’occasione, ma non ci sono mai state le condizioni per riportare il marocchino in maglia nerazzurra. Inutile dire che l’attuale giocatore del PSG è rimasto molto legato alla squadra meneghina tanto che in diverse interviste non ha mai chiuso la porta ad una nuova esperienza a Milano.

Ad oggi una ipotesi molto remota dal diventare realtà. Ma il calciomercato in passato ci ha sempre riservato delle sorprese e chissà se uno scambio potrebbe portare il giocatore nuovamente in nerazzurro. Da sottolineare che al momento è una semplice suggestione e non c’è nessuna trattativa in corso. Poi nel futuro le cose potrebbero anche cambiare e magari assistere ad un Hakimi ancora una volta con la maglia dell’Inter.

Nonostante siano passati diversi anni dal suo addio alla maglia nerazzurra, i tifosi dell’Inter hanno un ottimo ricordo di lui. E ai nostri utenti Facebook in modo molto provocatorio abbiamo chiesto se sarebbero disposti a rinunciare a Thuram, ormai da tempo nel mirino del PSG, per un ritorno di Hakimi.

Hakimi all’Inter: scambio e 50 milioni

Una scelta molto difficile se si pensa all’apporto di Thuram all’Inter, ma a sorpresa ci sono anche diversi commenti favorevoli. “Secondo me per il 3-5-2 Hakimi è il top! Thuram per carità un ottimo giocatore, ma in giro si possono trovare attaccanti dello stesso livello o addirittura superiori”, scrive un tifoso nerazzurro.

Ma c’è anche chi decide di sbizzarrirsi e ipotizzare uno scenario che ha quasi di fantamercato: “Hakimi+50 milioni per Thuram. Sperando di prendere David a parametro zero. Con quei soldi si va a prendere un difensore e un’altra punta al posto di Arnautovic e Correa. E con una cessione dolorosa ci andremmo a rinforzare“. Naturalmente diversi anche i no per l’importanza di Thuram, ormai per molti un vero e proprio idolo, ma anche per il rischio di non trovare un sostituto all’altezza. “Poi chi mettiamo affianco a Lautaro? Arnautovic, Correa?“, si domanda un utente.

Da sottolineare, come precisato in precedenza, che si tratta più una provocazione che altro. Hakimi per il momento non è nel mirino dell’Inter e difficilmente i nerazzurri si priveranno di un giocatore di livello come Thuram.