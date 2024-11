Richieste folli e salta la firma: l’Inter non lo fa entrare in sede

Potrebbe saltare un colpo in casa Inter. Le richieste avanzate dall’entourage sono alte e Marotta starebbe valutando di fare un passo indietro

Marotta e Ausilio in queste settimane si stanno muovendo per individuare i giusti rinforzi per la prossima stagione. La rosa a disposizione di Simone Inzaghi per adesso è completa e, a meno di uscite, a gennaio non ci saranno particolari movimenti. Discorso diverso in estate dove l’Inter è candidata ad essere una delle protagoniste sia in entrata che nelle cessioni. Ma uno dei principali obiettivi del club nerazzurro rischia di saltare.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage del giocatore avrebbe avanzato una proposta economica non semplice da soddisfare per Viale della Liberazione. Davanti a queste cifre non è da escludere che Marotta decida di fare un passo indietro e puntare su altri calciatori sempre di qualità.

Al momento sono in corso tutte le riflessioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Molto dipenderà anche dalle decisioni di Oaktree. L’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato si muoverà con l’obiettivo di rispettare le indicazioni date dalla proprietà.

l fondo che possiede l’Inter ha sin da subito chiuso le porte agli over 30 e messo uno stop alle spese folli. Da parte della proprietà nerazzurra non c’è nessuna intenzione di cedere alle richieste dei procuratori e per questo motivo una delle operazioni inizia sin da ora ad essere molto complicata da portare a termine.

Calciomercato Inter: salta un obiettivo? Le ultime

Le ultime notizie parlano di un entourage di David che ha chiesto un contratto quinquennale da 6 milioni di euro a stagione e una doppia cifra tra commissioni e bonus alla firma. Nel complesso si tratterebbe di una operazione destinata a superare i 40 milioni. Per il momento l’Inter non avrebbe intenzione di spendere una cifra simile per l’attaccante canadese e a questo punto non è da escludere che Marotta possa fare un passo indietro.

La concorrenza delle migliori squadre a livello europeo sta permettendo a David di alzare un po’ la posta. Per il momento l’Inter non ha nessuna intenzione di partecipare ad aste. Se il canadese accetterà la proposta di Marotta, allora l’operazione si potrà concludere. Altrimenti i nerazzurri potrebbero andare su altri giocatori e mollare la pista che porta al giocatore del Lille. E la Juventus è pronta ad approfittarne.