L’Inter compra un craque mondiale: è il nuovo Foden, l’annuncio di Zanetti

In casa nerazzurra si guarda al futuro e c’è un profilo che stuzzica molto i nerazzurri. Non semplice da chiudere, ma un tentativo lo si farà

La nuova politica Oaktree è molto chiara: ringiovanire la rosa a partire dalle prossime sessioni di calciomercato. L’intenzione della proprietà americana è quella di portare a Milano giocatori di assoluto avvenire e rivendibili in un prossimo futuro a cifre molto importanti.

Una linea confermata anche da Javier Zanetti con la sua dichiarazione a ‘Sky Sport’ – “L’Inter vive al presente e pensa ai prossimi anni” -a margine dell’evento sul Lago di Como per celebrare i 23 anni della Fondazione PUPI. Il lavoro quindi è già iniziato e Marotta spera di poter chiudere alcune trattative in breve tempo.

Le idee, come spiegato in precedenza, sono molto chiare e si sta scandagliando nelle ultime settimane le opportunità che arrivano anche dai campionati esteri. Ci sarebbe un giocatore che piace a diverse squadre e non è da escludere che l’Inter possa comunque fare un tentativo. Parliamo di un giovane talento e per questo motivo il suo profilo si sposa alla perfezione con la linea Oaktree. Non sarà una operazione simile per diversi motivi, ma un tentativo i nerazzurri potrebbero farlo.

L’Inter continua a guardare con molta attenzione ai giovani talenti. La nuova politica di Oaktree era entrata nel vivo già nell’ultima sessione di calciomercato con l’arrivo a Milano di giocatori in grado di garantire un futuro di alto livello ai nerazzurri. Ma il lavoro di Marotta non è assolutamente finito qui e per questo motivo non è da escludere nelle prossime stagioni altri colpi importanti per alzare la qualità della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter: occhi in Argentina, nel mirino il nuovo Foden

Il giocatore finito nel mirino dell’Inter è Franco Mastantuono, talento del River Plate. Si tratta di un classe 2007 che ha già messo segno ben 4 gol in 39 presente con la maglia della squadra argentina e in patria lo paragonano a Foden per le sue caratteristiche. Si tratta di calciatore che piace a molte squadre in Europa (Real Madrid e Milan su tutte), ma anche i nerazzurri lo seguono da vicino e, in caso di via libera da parte di Oaktree, proveranno a sfruttare Zanetti e Lautaro per convincere il talento sudamericano ad accettare la destinazione Milano.

Al momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che la strada fino alla prossima estate è molto lunga. Ma l’Inter segue da vicino Mastantuono e potrebbe comunque fare un tentativo per anticipare la concorrenza e portare alla corte di Inzaghi un giocatore di assoluto talento.